Odată cu pandemia, a devenit evident că niciun supliment, dietă sau altă modificare a stilului de viață, în afară de distanțarea fizică și practicile de igienă adecvate, nu ne poate proteja de COVID-19. În prezent, nicio cercetare nu susține utilizarea unui supliment alimentar pentru a ne proteja împotriva COVID-19. Cu toate acestea, anumite alimente pot contribui la menținerea unui sistem imunitar puternic, scrie Healthline.

Dacă vreți să găsiți modalități de a preveni răceala, gripa și alte infecții, primul pas ar trebui să fie organizarea cât mai bună a alimentației zilnice, pentru a include câțiva stimulenți puternici ai sistemului imunitar. Fie că este vorba de citrice sau de migdale, putem să ne întărim imunitatea mâncând sănătos.

Citricele, explozie de vitamina C

Mulți oameni recurg la vitamina C după ce au răcit, știut fiind că ajută la întărirea sistemului imunitar. Se crede că vitamina C crește producția de celule albe din sânge, care sunt vitale pentru combaterea infecțiilor. Aproape toate citricele sunt bogate în vitamina C.

Este ușor să adăugați o cantitate mică din această vitamină la orice masă, cu ajutorul grapefruitului, portocalelor, clementinelor, mandarinelor și lămâilor. Cantitatea zilnică recomandată este de 75 mg pentru femei și 90 mg pentru bărbați.

Ardei grași, sursă de beta caroten

Dacă credeați că citricele au cea mai mare cantitate de vitamina C, v-ați înșelat. Ardeii grași roșii conțin de aproape 3 ori mai multă vitamina C (127 mg) decât o portocală (45 mg). Ele sunt, de asemenea, o sursă bogată de beta caroten. Beta-carotenul, pe care corpul îl transformă în vitamina A, vă ajută să vă mențineți ochii și pielea sănătoase.

Broccoli, una dintre cele mai sănătoase legume

Broccoli foarte bogat în vitamine și minerale. Plin de vitaminele A, C și E, precum și de fibre și mulți alți antioxidanți, broccoli este una dintre cele mai sănătoase legume.

Usturoiul și proprietățile de stimulare a imunității

Este considerat un element indispensabil pentru sănătate. Usturoiul poate încetini înfundarea arterelor și există dovezi că ajută la scăderea tensiunii arteriale. Proprietățile sale de stimulare a sistemului imunitar par să provină dintr-o concentrație mare de compuși care conțin sulf, cum ar fi alicina.

Ghimbirul ne poate scăpa de orice inflamație

Ghimbirul poate ajuta la reducerea inflamației, ceea ce poate contribui la reducerea durerii în gât și a bolilor inflamatorii. Ghimbirul poate să scadă și durerea cronică și chiar ar putea avea proprietăți de scădere a colesterolului.

Nu evitați iaurturile

Căutați iaurturi care au înscris pe etichetă „culturi vii și active”, cum ar fi iaurtul grecesc. Aceste culturi vă pot stimula sistemul imunitar pentru a ajuta la lupta împotriva bolilor. Iaurtul poate fi, de asemenea, o sursă excelentă de vitamina D, care ajută la reglarea sistemului imunitar și stimulează apărarea naturală a corpului împotriva bolilor.

Migdalele, bogate în vitamina E

Vitamina E este un antioxidant puternic, considerat cheia unui sistem imunitar sănătos. Este o vitamină solubilă în grăsimi, ceea ce înseamnă că necesită prezența grăsimii pentru a fi absorbită corect. Migdalel sunt pline de vitamina E și au, de asemenea, grăsimi sănătoase.

Carnea de pasăre, bogată în vitamina B-6

Păsările de curte, mai ales puiul și curcanul, au în carnea lor vitamina B-6. Aproximativ 100 de gr de carne de curcan sau pui conțin aproape o treime din cantitatea zilnică recomandată de B-6. Vitamina B-6 este vitală pentru formarea de globule roșii noi și sănătoase.