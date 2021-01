Ce conțin, de fapt, vaccinurile anti-coronavirus? Având în vedere că există foarte multe speculații cu privire la cele două vaccinuri anti-COVID 19, președintele Societății Române de Epidemiologie, Doina Azoicăi, a precizat ce ingrediente au acestea și ce rol are fiecare substanță în parte.

Așadar, Doina Azoicăi a precizat că vaccinurile pe bază de ARN mesager sunt mult mai sigure decât cele clasice. În plus, acestea pot fi administrate mai multor categorii de oameni.

Medicul epidemiolog a mai declarat, la Digi 24, că la fel ca la orice alt medicament, există și alte componente pentru ca el să poată fi administrat. Aceasta a mai spus că aceste vaccinuri nu au adjuvanți sau conservanți.

Șefa Societății Române de Epidemiologie a mai spus că sărurile ajută preparatul să se adapteze la pH-ul și aciditatea țesutului uman.

”La fel și sucroza (zaharuri), care este conținută în preparatul vaccinul, este foarte utilă pentru a realiza crioprotecția, adică a realiza protecția produsului în ansamblu, în procesul de congelare.

Toate aceste componente nu sunt componente care să crească reactogenitatea, ci dimpotrivă, permit administrarea ARN-ului mesager în forma aceasta de preparat vaccinul.

De aceea, acesta este posibil să fie făcut la o populație foarte largă, pentru că el nu are caracteristici de reactogenitate și, în plus, are caracteristici de siguranță mult mai crescute decât preparatele vaccinale clasice”, a explicat dr. Doina Azoicăi, la Digi24.