Prof. univ. dr. Doina Azoicăi, președintele Societății Române de Epidemiologie, a precizat marți că este foarte dificil de diferenţiat o infecție SARS-CoV-2 de o altă infecție respiratorie care este cu o evoluție obișnuită și așteptată.

”În această situație ceea ce pot să recomand este ca persoanele care prezintă manifestări acute respiratorii, febră sau chiar, în absența febrei, dar catar respirator, dureri faringiene, tuse seacă, să se prezinte la medic, medicul de familie, sau să intre în contact telefonic cu medicul de familie, astfel încât acesta printr-o anamneză, printr-o evaluare riguroasă să poată aprecia dacă este nevoie de o testare pentru SARS-CoV-2 pentru excluderea acestei patologii.

”Am intrat în sezonul epidemic de gripă”

Dar, menționez, nu este obligatoriu ca în această perioadă să existe doar infecția aceasta SARS-CoV-2, aşa încât trebuie cel mai bine consultarea cu medicul, care poate să aprecieze și să dea recomandările cele mai avizate.”, a explicat Doina Azoicăi, la Radio România Actualități.

”Deja am intrat în sezonul epidemic de gripă, însemnând lucrul acesta atât creșterea numărului de infecții acute respiratorii, obișnuite ca să îi spunem așa, și chiar infecții cu virus gripal.”, a arătat reputatul specialist.

În ceea ce privește simptomele asociate cu pierderea gustului și a mirosului, Doina Azoicăi a declarat:

”Sigur, este menționat în lista destul de lungă a simptomelor în cazul infecției cu SARS-CoV-2, însă orice infecție respiratorie poate să degradeze poarta de intrare, adică mucoasa rinofaringiană, și să existe acel simptom, pe care până acum îl etichetam strict în relație cu infecția SARS-CoV-2.

”Trebuie să fim foarte vigilenți”

De data aceasta, trebuie să ne gândim și la alte potențiale infecții respiratorii, dar cine poate să facă un management corect al cazului, așa cum spuneam, este medicul.

Iar pandemia înregistrează ”o evoluție care nu poate să ne facă să fim relaxați. La nivel mondial se înregistrează o creștere a numărului de cazuri și chiar a deceselor; România, însă, este situată pe locul 10 între țările cu un număr crescut de cazuri, sigur, după Rusia, Spania, Franța iată că a anunțat o situație de criză, și Franța, Regatul Unit, Italia, Turcia, sigur…

Este, evident, o rată de creștere, pentru că dacă ne raportăm la incidența la suta de mii de locuitori în ultimele 14 zile am depășit 100 de cazuri la suta de mii; chiar a ajuns în ultimele 14 zile la 130 de cazuri.

Evident, este o evidență atât ceea ce constatăm și noi, ceea ce relevă și statisticile, este o creștere, ceea ce trebuie să ne determine să fim foarte vigilenți, să continuăm să respectăm măsurile.

”Cel puţin 10 minute pentru aerisirea încăperilor”

Și eu aș accentua faptul că purtarea măștii, trebuie purtată chiar și în exteriorul unor incinte, încăperi, dacă se constituie grupuri în care există mai multe persoane cu care putem veni în contact.

Nu trebuie uitat că este perioada activităţii didactice în şcoli. Această respectare a timpilor de aerisire a încăperii este foarte importantă, chiar dacă anotimpul nu este favorabil, dar se poate face periodic această aerisire, pentru că este importantă igiena aceasta a aerului şi mai ales atunci când în încăperi sunt concentrate mai multe persoane fie din mediul şcolar, fie de la locul de muncă.

Deci, la fiecare o oră trebuie alocat un timp de cel puţin 10 minute pentru aerisirea încăperilor, purtarea măştilor, dezinfecţia mâinilor cu soluţie hidroalcoolică şi, în general, evitarea aglomerărilor şi contactelor cu mai multe persoane.

În ceea ce privește impunerea de noi restricții de către autorități, ”nu mă pot pronunţa, pentru că lucrurile acestea se apreciază şi se analizează punctual, la momentul în care se consideră că trebuie luate alte măsuri.

”Vaccinarea este foarte importantă”

Sigur că, atunci când va fi momentul, atunci când incidenţa este crescută, zonal, regional, se pot lua aceste măsuri sau local, bineînţeles, se pot lua aceste măsuri, care sunt mai restrictive, dar populaţia trebuie să înţeleagă că acestea sunt măsuri care pot să ţină sub control o evoluţie nefavorabilă, deci, să nu o considere ca pe o presiune, ca pe un afront, ci trebuie să concure la buna desfăşurare a acestor măsuri şi a aplicării acestor măsuri, pentru că nu este lesne de ţinut sub control acest eveniment, mai ales în contextul în care suntem în acest sezon de infecţii acute respiratorii, şi, sigur, vaccinarea antogripală, pe care o recomand, pentru că acest lucru poate să ne limiteze o expunere la virusul gripal.”, a arătat Doina Azoicăi.

Vaccinarea este foarte importantă, susține reputatul specialist, care dă asigurări că vor fi suficiente doze:

”Este foarte importantă, de fapt, eu o consider importantă şi am considerat-o importantă în fiecare an, pentru că o infecţie cu virus gripal poate să evolueze, mai ales în anumite circumstanţe, la persoanele cu comorbidităţi sau vârstince poate să evolueze prin forme medii sau chiar grave.

Este o perioadă obişnuită. Aşa este la început, toată lumea doreşte să se vaccineze, sigur că stocurile sunt repartizate în mod gradual, pentru că nici nu s-ar putea face altfel, însă vor fi suficiente doze, dat fiind faptul că anul acesta s-a dublat numărul de doze pe care România le va avea disponibile”.