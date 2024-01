Gheorghe Hagi, managerul tehnic al echipei Farul Constanța și investitor în același timp, figurează în Capital Top 300 Cei mai Bogați Români, ediția 2023.

Conform informațiilor furnizate de Revista Capital, Gheorghe Hagi ocupă poziția 250 în Top 300 cei mai prosperi oameni de afaceri din România. Averea sa este estimată între 28 și 34 de milioane de euro. Regele a făcut bani din fotbal și imobiliare.

Gheorghe Hagi deține o parte semnificativă din acțiunile echipei Farul și a realizat mai multe investiții în domeniul imobiliar din județul Constanța, incluzând hotelul IAKI. Acesta și-ar fi pus hotelul gaj la bănci pentru a băga bani în fotbal, marea sa iubire.

Primul loc în Capital Top 300 Cei Mai Bogați Români, ediția 2023, este ocupat de frații Adrian și Dragoș Pavăl, patronii Dedeman. Cei doi antreprenori au o avere estimată la 2.8 – 3.2 miliarde de euro.

Pe locul doi se află Ion Țiriac, fostul tenismen de elită al României, se situează în topul celor mai bogați români, cu o avere evaluată între 1.8 și 2.2 miliarde de euro. În același clasament, Daniel Dineș, fondatorul UiPath, ocupă o poziție importantă, având o avere estimată la 1.9 – 2.1 miliarde de euro.

Capital Top 300 Cei Mai Bogați Români, ediția 2023, este un proiect de succes al revistei ce reprezintă un barometru al oamenilor de afaceri din România, publicat încă din 2002.

Capital „Top 300 cei mai bogați români” ediția 2023 este disponibil la toate punctele de difuzare a presei. Și online, pe site-ul www.edituradecarte.ro, începând cu 15 decembrie 2023.

Gheorghe Hagi a declarat că încasează un salariu de doar 500 de euro în calitate de manager tehnic la Farul Constanța. Acesta compensează prin bonusurile mari.

„Sunt un antrenor cu un cost puțin. Cred că am salariul cel mai mic din prima ligă. Am 500 de euro pe lună. Așa că e ușor pentru conducere… Am însă bonusuri mai mari”, spunea Gheorghe Hagi.