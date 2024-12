Pentru milioane de oameni, nu doar români, ci din întreaga lume, Gheorghe Zamfir este „Regele naiului”. Interpret, compozitor, muzicolog și autor literar, maestrul a compus peste 300 de lucrări, de o mare varietate stilistică. Cele peste 190 de albume, vândute în mai mult de 120 de milioane de copii la nivel mondial, și două discuri de aur în Statele Unite, precum și sutele de concerte susținute reprezintă o realizare impresionantă, distinsă în cadrul Galei Premiilor Capital cu premiul pentru Cel mai mare naist român din toate timpurile.

„Am ținut neapărat să vă mulțumesc din tot sufletul pentru distincția acordată. Căci se știe că revista Capital este o revistă de mare prestigiu în România. Și cu atât mai mult onoarea și bucuria sunt mai mari”, a transmis maestrul prin intermediul unui mesaj video pentru participanții la Gala Premiilor Capital.

Un talent înnăscut

Gheorghe Zamfir s-a născut la 6 aprilie 1941, la Găeşti, județul Dâmboviţa. Încă din fragedă copilărie dovedește reale înclinații muzicale. În anul 1955 este înscris de tatăl său la clasa specială de nai de la Școala specială nr. 1 de muzică din București (astăzi Liceul de Muzică „Dinu Lipatti”) la clasa profesorului Fănică Luca.

În anul 1959, Zamfir obține Premiul I și titlul de laureat pe țară. Tot atunci, artistul înregistrează și primele sale melodii folclorice, alături de Orchestra de Muzică Populară a Radiodifuziunii Române. În anul 1961, este admis la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București. A absolvit în anul 1966 cu diplomele de pedagogie și dirijorat pentru cor și orchestră.

Tot în anul 1966, încă înainte de absolvire, devine dirijor al ansamblului folcloric „Ciocârlia” din București. Şi tot în același an, Gheorghe Zamfir înregistrează primul său disc la Electrecord. Pe acest se află renumitele piese „Doina de Jale” și „Doina ca de la Vișina”.

Debutul internațional

În anul 1970, îşi înfiinţează propriul taraf concertistic, cu care a înregistrat succese importante. Un an mai târziu, a adus publicul din capitala Franţei în extaz. A susținut nu mai puţin de 45 de recitaluri pe scena teatrului „Vieux Colombier”. Aici a introdus în spectacole, pentru prima dată, cele patru naiuri (soprano, alto, tenor şi bas), create chiar de el.

În curând, succesul lui Zamfir avea să devină planetar. Au urmat numeroase turnee pe toate meridianele lumii, în SUA, Canada, Australia, Japonia și Africa de Sud, Israel, Orientul Apropiat și Extremul Orient. Prestaţiile sale şi ale ansamblului său au încântat deopotrivă publicul şi critica muzicală.

În anul 1972, devine membru al Societății Compozitorilor din Franța. Iar în 1974 compune piesa simfonică „Misa pentru Pace”, scrisă pentru nai, cor, orgă și orchestră. Lucrarea a fost înregistrată cu Orchestra Radio și Corul Madrigal.

Revenirea în țară

Celebritatea sa a atras şi atenţia regizorilor şi producătorilor de film. Zamfir a fost invitat să realizeze coloana sonoră a unor pelicule precum „Once Upon a Time in America”, alături de Ennio Morricone, „Karate Kid” sau „The Tall Blonde Man with One Black Shoe”.

În 1976, single-ul său „Eté d’amour” devine unul din hiturile cele mai apreciate ale anului. Acesta s-a aflat timp de nouă săptămâni în „Top Ten” din Marea Britanie. În 1979 a publicat volumul de versuri, în ediție bilingvă, româno-franceză, „Dincolo de sunet”. În 1981 își lansează discurile pe piața americană. În același an îi apare şi un alt volum de versuri, „Drum de spini și de glorii”.

După Revoluţia din 1989, Gheorghe Zamfir se restabileşte în România. În anul 2000 îşi publică autobiografia sub titlul „Binecuvântare și blestem”. Iar în anul 2002 publică volumul de versuri „În inima întristată a barocului”.

