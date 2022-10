Pe 27 septembrie, Armin Nicoară și Claudia Puican au devenit soț și soție. La nuntă au avut peste 150 de invitați. Petrecerea a avut loc într-un local de lux din Timișoara. Printre cei care au întreținut atmosfera se număra și Jador, care a fost invitat de către Claudia. La o săptămână după fericitul eveniment, Armin Nicoară a spus că el și partenera lui de viață nu vor pleca în luna de miere deocamdată pentru că sunt foarte ocupați cu evenimentele.

Câți bani s-au strâns la nuntă

Saxofonistul a mărturisit că mama sa a fost ce care s-a ocupat de strângerea darului, însă nu știe care este suma.

„La nuntă a fost foarte bine, nu am niciun minus. Adică mi-a ieșit totul cum am vrut și cum totul a fost în scurt timp, organizare în timp record, nu mă așteptam să iasă atât de bine. De bani, sincer, nici nu știu. Eu nu am vrut să iau plicuri, nu am pus căsuța aceea de plicuri. Le-am zis invitaților să se ducă să dea bani mamei mele, că eu nu iau bani în mână, mama a luat plicurile. Și nici nu m-am dus să număr plicurile.

Știi de ce nu știu chestiile astea? Dar ca să fiu sincer, nici nunta nu știu exact cât a costat. Sala e de-a noastră, deci nu am avut costuri. De aia nici nu știu nimic… Costumul la fel, l-am primit. Ce pot să zic că am plătit? Un rotisor și alte mici lucruri, dar în rest a fost totul așa, cu prieteni. Dar a fost bine la nuntă. Chiar m-am bucurat că a venit și Jador la nuntă.”, a declarat saxofonistul pentru fanatik.ro.

Armin Nicoară amână luna de miere

Armin Nicoară a spus și că în această perioadă nu au cum să meargă în luna de miere, deoarece și el și nevasta sa au încă proiecte de onorat. Cei doi au refuzat chiar și invitația nașei lor de cununie, Georgiana Lobonț, de a merge în Dubai. Acesta a mărturisit că vor pleca în luna de miere probabil la iarnă și că și-ar dori să meargă într-o destinație exotică.

„Nu avem cum să mergem, suntem amândoi încurcați cu evenimente, avem de cântat. Despre luna de miere nu am plănuit nimic. Să vedem ce fac și nașii, vrem să facem ceva împreună, să mergem toți. Poate mai la iarnă, undeva, o Punta Cana, ceva care să fie însă rapid, că eu tot am evenimente. Și la iarnă am, și nu pot să prea stau, o să fie totul pe grabă.

Și Georgiana m-a chemat în Dubai, dar nu ajung, că ea stă vreo patru sau cinci zile, iar eu am evenimente și nu reușesc. Nu pot să fac niciun plan de acum pentru următoarele câteva luni” a declarat saxofonistul.