Numele generalului Florian Coldea a făcut multă vâlvă ani în șir. Acum, când e la pensie, generalul Coldea a devenit un prosper businessman.

Ca om de afaceri, Coldea deține, împreună cu camaradul său de arme, tot general, tot SRI, Dumitru Cocoru, două bucăți firme: STRATEGIC SYS SRL și STRATEGIC ASSETS SRL. Din câte ne ține memoria, ambele companii au fost profitabile din primul an de funcționare, iar cei doi își împart beneficiile jumi-juma.

În 2022, companie de milioane

Iată că au apărut datele financiare ale celor două firme pe anul trecut.

Așa aflăm că STRATEGIC SYS SRL a avut, cu un singur angajat, în 2022, o cifră de afaceri de 2 945 093 lei. Profitul net aferent s-a ridicat la 2 690 565 lei. Trebuie să recunoașteți, pentru o companie cu un singur angajat, nu este rău de loc, ba chiar am zice că e senzațional.

Cum scriam, pentru că cei doi acționari fac jumi-juma, rezultă că generalului Coldea îi revine, din STRATEGIC SYS SRL, suma de 1.345.282,5 lei. Ceea ce înseamnă 112.106, 875 lei pe lună! SC Strategyc Sys SRL este o companie pe care Dumitru Cocoru și Florian Coldea au înființat-o în data de 20 iulie 2020.

Cealaltă firmă, STRATEGIC ASSETS SRL, a avut, anul trecut, o cifră de afaceri de 2 342 844 lei, cu un profit net de 2 256 190 lei. Dat fiind că și aici Cocor și Coldea împart frățește și binele și răul, generalului Florian Coldea îi revine partea sa de 1.128.095 lei, adică 94.007,9 lei per lună. Și STRATEGIC ASSETS SRL are tot un singur angajat, dacă n-o fi același la ambele firme…

Și în 2021 au mers afacerile

Generalii se pricep tare la afaceri, pentru că, în 2021, STRATEGIC SYS SRL a avut o cifră de afaceri de 4.483.572 de lei, în timp de de la SC Strategic Assets SRL 594.054 lei, iar profitul net s-a ridicat la 580.722 lei, nu foarte performant, noroc că au recuperate anul trecut…

Numele lui Coldea este legat de multe evenimente ale epocii „portocalii” (Evul Băsescu), inclusiv de celebrele protocoale declarate neconstituționale de către CCR. Generalul a fost trecut în rezervă după dezvăluirile făcute de Sebastian Ghiță, după alegerile parlamentare din anul 2016.

Partenerul de afaceri al lui Florian Coldea, generalul Dumitru Cocoru, este fostul director al Institutului pentru Tehnologii Avansate din cadrul SRI.