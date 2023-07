Numele generalului în rezervă Florian Coldea apare în stenogramele din dosarul șpăgilor de la duty-free-ul Aeroportului Otopeni. Inculpații din dosar susțin în stenograme că ar fi pierdut contractele pentru spațiile comerciale de tip duty free și food întrucât generalul SRI în rezervă Florian Coldea i-ar fi „blocat” la ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu – potrivit documentelor din dosarul cu acordul de recunoaștere a vinovăției al lui Cătălin Lăscuț aflat la Tribunalul București.

Cătălin Lăscuț și Radu Tănăsescu sunt asociați în firma Millenium cu germanii de la Heinemann, o companie concurentă cu francezii de la Lagardere.

Potrivit susținerilor inculpaților din stenograme, Coldea i-ar fi ”blocat” întrucât firma lui ar fi fost consultant al companiei Lagardere Travel Retail, care ar fi fost interesată și ea de spațiile comericale de pe aeroportul Otopeni. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu ar fi ascultat de Coldea întrucât ar fi din gruparea veche, ”cu Dâncu, cu Codruța” – susțin, de asemenea, inculpații în interceptări.

Generalul SRI în rezervă, Dumitru Cocoru – administrator și asociat cu generalul (r) Florian Coldea în două firme de consultanță – , dar și compania franceză Lagardere Travel Retail neagă alegațiile inculpațiilor și spune că nu există niciun contract de consultanță între firmele foștilor generali SRI și Lagardere.

Florian Coldea nu are nici o calitate în dosarul șpăgilor pentru duty free-urile de la Otopeni.

Grupul Lagardere – lider global

Una dintre cele doua divizii ale Grupului Lagardère, Lagardère Travel Retail este un lider global in industria de retail destinat calatorilor (Travel Retail).

Operand peste 4850 de magazine specializate in Travel Retail, Duty-Free & Fashion si Foodservice in aeroporturi, gari si alte platforme situate in 39 de tari pe tot globul, divizia a generat vanzari de 2,3 miliarde de euro in 2020.

Cine este Florian Coldea?

Florian Coldea a ajuns în prim-plan acum peste 15 ani, după eliberarea jurnaliştilor români răpiţi în Irak. De atunci, cariera lui a cunoscut o ascensiune fulminantă, fiind susţinut de preşedintele Traian Băsescu.

În ultimul an al mandatului lui Băsescu, Coldea a întors armele, ajungând chiar principalul duşman al fostului preşedinte.

Coldea a fost implicat într-un scandal declanşat de Sebastian Ghiţă, fostul şef al Comisiei Parlamentare de Control a SRI. Ghiţă îi acuza pe Coldea şi pe Laura Codruţa Kovesi, şefa DNA, că fac toate jocurile în afara cadrului politic şi oficial.

Generalul Florian Coldea a fost numit prim-adjunct al directorului SRI la data de 27 iulie 2005.

În anul 2008 i-a fost acordat gradul de general de brigadă, în anul 2012 a fost înaintat în gradul de general-maior, iar în anul 2014 a fost înaintat în gradul de general-locotenent.

Anterior numirii în funcţia de prim-adjunct al directorului SRI, a deţinut diferite funcţii de conducere în cadrul Inspectoratului pentru Prevenirea şi Combaterea Terorismului din Serviciul Român de Informaţii.

A participat la misiuni, acţiuni şi operaţiuni complexe derulate în special pe profil antiterorist, în cooperare cu parteneri străini ai SRI.