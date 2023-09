Andreea Marin se poate mândri cu o carieră de succes și cu o familie frumoasă. Dar se pare că vedeta nu este mulțumită și dorește o familie mai mare. Vă amintim că bruneta are o fiică în vârstă de 15 ani, pe Violeta, în urma căsniciei cu Ștefan Bănică Jr.

În prezent, vedeta are un alt partener, pe Adrian Brâncoveanu, care are o solidă carieră în diplomație. În cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, Marin a spus că și-ar dori să fie mamă pentru a doua oară. Ea a spus că speră să i se ofere șansa.

Andreea Marin a fost întrebată dacă nu îi este frică de posibilele pericole ale unei sarcini la vârsta de 47 de ani. Iată ce mesaj a vrut ea să trimită publicului:

„E adevărat. Nu putem să ne facem că nu e așa, că una e să fii mamă la 20 și ceva de ani, alta e să fii mamă la 40 și. Acum, să-mi dea Dumnezeu șansa asta.

Deocamdată nu s-a întâmplat, dar dacă s-ar întâmpla…eu am vrut să transmit un mesaj tuturor care probabil se privesc în oglindă, sau probabil se privesc în adâncul sufletului și-și spun: domne, am 47 de ani, merg cu pași repezi spre 50, deci nu mai pot să am eu pretențiile alea de la 20 și de ani. De ce nu?”.