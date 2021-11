Simona Suhoi, cunoscută drept Simona Sensual, a declarat că s-a simțit jignită în emisiunea lui Cătălin Măruță, după ce numele ei a apărut din senin în cadrul rubricii ”Sosurile picante”.

În ediția invocată, Cornel Palade a fost provocat să spună care sunt vedetele despre care crede că nu au ce căuta pe micul ecran, iar acesta a nominalizat-o pe Simona Sensual. Ulterior, invitații au început să facă glume pe seama Simonei, iar aceasta spune că Măruță i-a luat apărarea doar de formă.

”Nu mai accept nici o jignire. Prea multe calomnii. Am făcut sesizare la CNA, să se ia măsuri cu Măruță. Acum 10 ani am vrut să-l dau în judecată, dar era o problemă cu adresa de domiciliu a lui, nu a putut să facă avocatul toate demersurile, și până la urmă am renunțat eu. Îmi pare rău că n-am făcut-o atunci.

Eu consider că în emisiunea la care au fost invitați Romică Țociu și Cornel Palade mi s-au adus prejudicii de imagine. Atât mie cât și firmei pe care o dețin, dar și galeriei de artă a bunicii mele.

S-a întâmplat în emisiune, în direct. Invitații au comentat iar el a instigat, în loc să medieze. Sper că CNA să ia măsuri. Măruță exagerează mult pentru rating. Adică nu doar că a vorbit urât despre munca unor oameni, dar au mai fost acolo și tot felul de conotații, iar el nu a intervenit cum ar face un moderator echilibrat”, a dezvăluit Simona Sensual, la wowbiz.ro

„I-am dat cu microfonul în cap”

”Da, am intrat prin skype la o emisiune recentă și am reușit să-l enervez pentru că i-am adus aminte de momentul când ne-am bătut în emisiune, acum 12 ani. Mă ataca pentru că nu cântam bine melodiile compuse de 3 Sud Est. Și atunci m-am enervat și i-am dat cu microfonul în cap.

I-am adus aminte de momentul ăla și s-a văzut că nu i-a convenit, apoi a închis legătura. Și cum a prins momentul s-a răzbunat. Eu cred că el i-a pus pe invitați să vorbească urât, ce treeabă să aibă Cornel Palade cu mine? Așa sunt scenariile la el în emisiune”, a spus Simona.