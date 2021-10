Datorită notorietății ei, obținută prin aparițiile „condimentate” de la televizor, aceasta nu are nevoie de niciun fel de introducere. Numele ei este suficient pentru a atrage atenția telespectatorilor din România. De fiecare dată când își face apariția, toate urechile sunt ciulite, iar ochii nu se dezlipesc de pe trupul ei de invidiat. Cine să fie oare? Oana Zăvoranu, desigur!

Recent, bruneta actriță a fost invitată la emisiunea prezentată de Cătălin Măruță. În cadrul rubricii „Spui tot sau îți ia gura foc!”, aceasta a lansat un atac subtil la adresa Andreei Marin. Ce a spus vedeta despre fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr?

Andreea Marin, atacată de Oana Zăvoranu

Nu mai este o noutate faptul că Oana Zăvoranu s-a apucat de youtube. Aceasta și-a creat propria emisiune numită „Oana Show” care este dedicată criticii persoanelor care intră în categoria „influencer”, totul într-o manieră umoristică. Cunoscută pentru personalitatea ei directă și amuzantă, bruneta a comentat, până în prezent, numeroase vedete din showbiz-ul românesc. Printre numele care au trecut prin emisiunea Oanei Zăvoranu se numără Dorian Popa, Oana Roman, Cristina Ich, Anda Adam, iar lista continuă. O nouă persoană publică a intrat în atenția brunetei, ci anume Andreea Marin.

Oana Zăvoranu a criticat-o pe fosta prezentatoare tv din cauza produsele pe care aceasta le promovează pe social media. Aceasta consideră că Andreea Marin își strică imaginea prin promovarea anumitor produse de uz casnic precum periile de toaletă.

„Când faci reclamă la ceva care nu te umilește, atunci e ok. Când eu sunt cu priza în mână, dar atunci când mă contactezi zici că ai 300 de asistente, nu e ok. Marin (n.r. – Andreea Marin) face reclame la perii de WC. Am murit în momentul ăla. De ce nu spui: „Mie îmi place să mă cufuresc și de aia folosesc?” Păi, în momentul ăla mai poți să fii divă?”, a declarat Oana Zăvoranu la PRO TV.