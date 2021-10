Mihai Bendeac a pus ochii pe frumoasa prezentatoare de la Kanal D, Denise Rifai. Aspectul fizic de invidiat și stilul ei vestimentar, l-au făcut pe comediant să spună cu voce tare ce gândește.

„Mamă, cât de bună e! Îți vine să o iei și să o…”, a spus acesta.

Denise Rifai, actuala prezentatoare de la Kanal D, are un nou admirator, dar se pare că acesta nu dorește să rămână secret. Mihai Bendeac o admiră pe Denise Rifai atât profesional, cât și fizic. Acesta o consideră o femeie extrem de atrăgătoare.

„Mamă, cât de bună e Denise Rifai! Nu pe întrebări, neapărat. E bine rău! Am fantasme…..cu ea. Îți vine s-o iei și s-o pui acolo pe masă!”, a declarat într-un podcast cu Cătălin Măruță.

Bendeac a ținut morțiș să menționeze că el a avut până acum doar trei relații serioase. Să fie, oare, acesta un semnal cu subînțeles pentru Denise Rifai? Oare îi vom vedea, cât de curând, la braț?

„Mă îndrăgostesc tare de tot. Am avut doar trei relații mari și late.”, a declarat vedeta.

Relații lui Mihai Bendeac

Invitat la un podcast de Cătălin Măruță, Mihai Bendeac a acceptat să vorbească public despre diverse aspect din viața sa privată. Deși nu a mai făcut-o până acum, vedeta a adus în discuție partea amoroasă a vieții sale.

Bendeac a vorbit, în acel podcast, despre toate relații pe care le-a avut până în prezent. Actorul susține că a avut doar trei relații serioase, cea mai lungă dintre ele fiind de un an.

„Am avut până acum, la 38 de ani, doar trei relații mari și late. Cea mai lungă a fost de un an, alta a fost de trei luni și ultima a fost când aveam 27 de ani și a durat doar o lună. De la 19 ani, ochii mei nu mai văzut prezervative. Mă mir că am scăpat până acum. Am avut Chlamydia de vreo două ori. Mie nu mi-e frică de pastile, am luat tot ce e pe fața pământului. Am luat și Viagra. Dar nici analize nu am curaj să fac de șase ani! Eu am o problemă mare cu relațiile. Mă îndrăgostesc tare de tot la început. 24 de ore sunt artificii, se consumă tot. După care se duce tot! Asta e problema mea!”, a mai dezvăluit Mihai Bendeac.