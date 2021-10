Mihai Bendeac a luat o decizie complet neașteptată! Ce l-a determinat? „Din ambiție. Am băut prea mult”

Trebuie menționat că postarea respectivă vine după replicile dure din urmă cu 2 luni, când Mihai Bendeac glumea că va merge la poliție.

„Ultimele bilete pentru mâine și poimâine la “Nunta lui Krecinski”. Link in comment. PS – Da. Aceasta fotografie a fost realizata acolo unde banuiti. Al doilea si ultimul podcast la care am de gand sa merg. De ce am facut-o? Din ambitie. Ce s-a intamplat? Am baut prea mult in cele 3 ore si am spus multe lucruri pe care vreo ramasita din creierul meu sa le filtreze. Regret? Nu stiu…”, a scris Mihai Bendeac într-o postare realizată pe Facebook.

Replicile transmise anterior între cei doi

Amintim că Mihai Bendeac a spus în luna august că se simte hărțuit de Cătălin Măruță, după ce acesta l-a invitat pe actor în podcastul său de pe Youtube.

„M-a invitat acum două luni la podcastul pe care îl realizează, i-am explicat că eu vreau să am apariții foarte rare, și așa mai departe, și că îi promit că, în momentul în care o să simt că vreau să fac un nou podcast, o să fie primul pe care îl anunț, dar nu, deja nu. Deja a ajuns la hărțuire. Te rog eu, nu mă mai suna, nu mă mai hărțui! Lasă-mă în pace, te rog eu! Dacă o să simt nevoia să fac un podcast, jur că pe tine te sun!”, a zis Mihai Bendeac la momentul respectiv.

De asemenea, îndrăgitul actor a spus și că va merge la poliție dacă prezentatorul TV îl va mai suna.

„Cătăline, mă duc la poliție, jur, nu glumesc! Îmi pare rău că nu ți-am răspuns în ultimele zile, dar băi, mi s-a făcut frică”, a mai spus Mihai Bendeac.