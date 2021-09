Momente îngrijorătoare pentru Mihai Bendeac. Medicii au fost chemați după ce i s-a făcut rău în timpul filmărilor

Lui Mihai Bendeac i s-a făcut rău la filmările „iUmor” iar Delia a postat un clip în care cadrele medicale puteau fi văzute cum stau în jurul actorului. Aceștia încercau să-l calmeze pe îndrăgitul actor iar Delia Matache a surprins momentul respectiv.

În timp ce i se lua tensiunea, Bendeac se uita îngrijorat și tăcut spre medici, așteptând să afle ce este în neregulă.

Mihai Bendeac a recunoscut că se luptă cu depresia

Amintim că Mihai Bendeac a recunoscut în urmă cu ceva timp că s-a obișnuit să trăiască cu depresia, aceasta fiind unul din multele teste dificile cu care s-a confruntat.

„Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste. Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva”, a mărturisit actorul pentru viva.ro

Cum putem reduce riscul de depresie?

Cercetătorii au analizat date de la aproape 840.000 de persoane de strămoși europeni pentru a căuta variante comune care influențează cronotipul unei persoane sau preferința timpului de somn, informează Health Harvard.

Așa au reușit să îi identifice pe cei care se trezeau mai devreme și pe cei care dormeau până târziu. Cercetătorii i-au identificat pe cei cărora le-a fost diagnosticată o tulburare depresivă majoră. Rezultatele au fost publicate online de către JAMA Psychiatry. Cercetarea a descoperit că persoanele predispuse genetic să se trezească cu o oră mai devreme, comparativ cu cei care se trezeau mai târziu, aveau un risc de depresie cu 23% mai mic.

Rezultate sunt în concordanță cu un alt studiu, care arată o îmbunătățire a scorurilor depresiei la persoanele care au schimbat ora de culcare și timpul de trezire cu o oră mai devreme decât rutina obișnuită.

Sursă foto: Youtube