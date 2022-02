Trebuie sa stii ca asigurarea de locuinta face mult mai multe decat sa-ti indeplineasca una dintre conditiile impuse de banca in achizitia unui credit pentru casa si merge si mai departe decat responsabilitatea legala de a achizitiona o polita de asigurarea a locuintei, obligatorie in Romania. Sunt situatii in care, chiar daca tu depui toate masurile de protectie si de ingrijire a casei tale situatii imprevizibile, ce nu pot fi neaparat controloate, iti pot da lumea peste cap. Iar printe cele mai comune sunt:

Avarii electrice

Fisuri sau probleme la acoperis, tot mai comune in randul cladirilor, complexelor rezidentiale noi din Romania

Inundatii produse de tevile centrale ale cladirilor si acestea intrand in categoria problemelor comune cu care se confrunta proprietarii de noi locuinte in ultima vreme

Incendii. Potrivit unui raport publicat de 1asig , doar in 2020 s-au inregistrat la nivel national 33.883 de incendii, 6.775 afectand locuinte.

Furtul. Tot in anul 2020 au fost inregistrate 18.060 de furturi in locuinte, reprezentand o medie de 49 de locuinte sparte zilnic.

Tipuri de asigurare obligatorii pentru noua ta casa achizitionata prin credit

In Romania asigurarea locuintei este obligatorie prin lege, iar orice proprietar are nevoie de cel putin asigurarea PAD care acopera 3 riscuri provocate de fenomene naturale: cutremur, inundatii si alunecari de teren. Asigurarea PAD este emisa de PAID (Pool-ul de Asigurare impotriva dezastrelor) si ofera o protectie minima asupra imobilelor.

Pentru ca proprietatea ta sa fie acoperita de un spectru mai larg de riscuri, atunci vei avea nevoie de asigurarea facultativa de locuinta.

Bine de stiut: Cei care au in vedere obtinerea unui credit pentru care se garanteaza cu locuinta, banca va solicita incheierea unui polite de asigurare cu acoperirea tuturor riscurilor. Practic, nu doar PAD, dar si asigurarea facultativa devine obligatorie.

Ce este asigurarea facultativa de locuinte? Ei bine, asigurarea facultativa de locuinta acopera pierderile materiale datorate unor evenimente majore care genereaza daune semnificative, inclusiv totale asupra locuintei tale, de regula cele mai comune facand parte din categoria celor mai sus amintite.

Bine de stiut: In cazul unei credit pentru prima casa sau ipotecar, asigurarea se cesioneaza in favoarea bancii care practic acopera plata si care la randul ei trebuie sa fie protejata financiar. Din acest motiv devine si obligatorie. Important totusi de stiut in acest context este ca banca nu te poate obliga sa alegi un anumit Asigurator sau pachet, dar va incerca sa iti vanda creditul la pachet cu asigurarea. Recomandam sa analizati bine piata si sa faceti achizitia in urma unor calculele riguroase pentru ca achizitia unei asigurari de locuinta pe cont propriu poate fi mai avantajoasa financiar.

Putini stiu ca au dreptul de a refuza serviciile bancilor si de a isi alege societatea de asigurare si pretul pe care il considera corect, atat timp cat asigurarea acopera riscurile conform cerintelor bancii si este cesionata corespunzator in favoarea statului si a bancii. De asemenea, daca banca a incheiat deja asigurarea, in numele tau, ai dreptul de a rezilia contractual de asigurare, iar banca are obligatia de a primi noua polita si a restitui banii.

De ce sa cumperi o asigurare de locuinta daca iti achizitionezi prima ta casa

Posibilitatea de a avea mai multe servicii la indemana ori de cate ori ai nevoie, altaturi de linistea sufleteasca de a te asigura ca locuinta ta este in deplina siguranta sunt principalele avantaje ale incheierii unei asigurari de locuinta, indiferent ca vorbim despre o casa sau un apartament, achizitie prin credit sau dimpotriva. Care sunt avantajele palpabile, iata mai jos:

Valoarea: riscurile acoperite de asigurarea de locuinta sunt multe, iar costurile sunt mici. O asigurare de locuinta iti poate asigura proprietatea la valoarea ei reala, egala cu suma pe care o platesti pentru achizitie, iar raportat la pretul efectiv platit vei vedea ca sunt costuri infime. Calculeaza valoarea asigurarii, in conformitatea cu valoarea casei tale:

In cazul in care ai credit ipotecar sau prin prima casa, nu doar banca este acoperita, ci si tu. In cazul producerii unei daune banca isi opreste din despagubire suma necesara acoperirii creditului, iar ce ramane merge la proprietar. Acest lucru se aplica atat asigurarilor facultative, cat si celor obligatorii.

Cum inchei o asigurare de locuinta pentru prima ta casa

Cunoaste-ti obligatiile in fata bancii

In primul rand trebuie sa-ti cunosti foarte bine obligatiile in fata bancii creditoare, sa verifici contractual impus si sa te asiguri ca indiferent de Asiguratorul ales sau pachetul de asigurare, iti indeplinesti toate conditiile si sunt acoperite toate daunele impuse.

Cunoaste-ti drepturile in fata bancii

Asa cum scriam mai sus, banca nu poate decide in locul tau nici Asiguratorul cel mai bun, nici pretul pe care trebuie sa-l achiti pentru asigurare, asa ca fa-ti bine temele, studiaza piata, intreaba Asiguratorii sau brokerii de asigurare si alege in cunostinta de cauza, conform nevoilor si posibilitatilor tale financiare.

Calculeaza tarife online si alege asigurarea potrivita

Verifica calculatorul online de asigurare locuinta, introdu datele solicitate in formular, iar aplicatia iti va genera ofertele disponibile. Daca nu stii ce varianta ti se potriveste sau ai nevoie de asigurare personalizata, pune intrebari. Intotdeauna un consultat profesionist, iti va raspunde pe indelete.