Carmen Tănase a declarat că informaţiile apărute în presă, potrivit cărora ar avea COVID-19, sunt un fake news.

Aceasta a povestit într-o intervenţie, în cadrul unei emisiuni de la Antena 3, cum a aflat din presă că ar avea COVID.

Actriţa a clarificat totul şi a spus că informaţiile apărute în presă sunt false

„Nu am nici SARS-COV-2 şi nu sunt nici antivaccinistă, e un fake news de la început pănă la sfârșit. Dar dă bine știrea asta aşa. Probabil este şi mare tristețe că nu este adevărat”, a spus aceasta.

Carmen Tănase, supărată pe presa din România

Actrița a declarat că nu știa că are Covid și că presa a indus în eroare cititorii.

Eu habar nu am avut. M-a sunat o prietenă care m-a întrebat ce fac şi dacă am nevoie de ceva. Şi eu am spus că sunt în regulă, dar ce s-a întâmplat. Păi am înţeles că ai COVID. Nu, nu am COVID. Am înţeles că s-a dat o știre. Foarte surprinzător pentru că eu vorbit cu presa. Oricine m-a întrebat, am răspuns. Să scrii fără să întrebi, să dai un telefon. Am sunat la acel post şi am rugat să dea dezmințire. Mă simt foarte bine. Dacă am nevoie de medicamente, mă descurc”, a spus actriţa Carmen Tănase.

Spectacolul în aer liber, cauza răcelii

Actrița a precizat că în weekend a avut un spectacol afară, în aer liber, unde a fost destul de frig şi a răgușit.

„Aseară, de nervi am mai făcut un test şi a ieșit negativ. Cine știe ce mai apare. Oamenii să fie consecvenți în așteptarea lor că, cine știe, s-ar putea să le fac pe plac”, a mai spus actriţa Carmen Tănase la emisiunea Subiectiv de la Antena 3.