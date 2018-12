Care este cea mai ascultată melodie de Crăciun. Artista care o interpretează a câștigat o avere

Devenită deja o tradiţie, melodia cântată de Mariah Carey "All I Want For Christmas is You" a fost vândută, încă de la lansarea în 1994, în peste 15 milioane de exemplare. Potrivit The Economist, piesa a avut încasări de peste 60 de milioane de dolari din redevenţe, scrie Le Figaro. Şi nu înseamnă nimic în raport cu suma încasată în fiecare an din vânzările piesei, drepturile de autor, difuzările la radio, la televiziune şi din concerte. Potrivit săptămânalului britanic, ansamblul acestora ar însuma 2,5 milioane de dolari pe an. Melodia a fost lansată pe 1 noiembrie 1994 pe albumul "Merry Christmas". În 2003, piesa a fost folosită în comedia romantică britanică "Love Actually". Cântecul a fost reluat de mai mulţi artişti printre care Bruce Springsteen, Justin Bieber, Michael Buble sau Aloe Blacc. Mariah Carey organizează din 2014 un spectacol de Crăciun inspirat de acest cântec.

Mariah Carey, născută pe 27 martie 1970, a devenit cunoscută pe plan mondial la scurt timp după ce şi-a lansat albumul de debut, în 1990, sub îndrumarea lui Tommy Mottola, directorul casei de discuri Columbia, cu care s-a căsătorit în 1993. După divorţul de Mottola, în 1997, şi-a schimbat stilul, introducând elemente hip-hop în piesele sale, însă popularitatea ei a început să scadă, din 2001, după ce a părăsit Columbia Records. A revenit în atenţia publicului în 2005, cu un nou album pop, care a impresionat publicul şi criticii de specialitate. De-a lungul anilor, albumele ei au fost vândute în peste 200 de milioane de copii pe plan mondial, iar artista americană a câştigat numeroase trofee, inclusiv cinci premii Grammy. Pe 16 noiembrie, cântăreaţa Mariah Carey anunţa lansarea celui de-al 15-lea album de studio, "Caution".