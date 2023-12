Paula Seling, Paul Surugiu (cunoscut sub numele de Fuego) și Andra au creat, în acest an, colaje muzicale dedicate Sărbătorilor de Iarnă. Ștefan Hrușcă are și el propria sa colecție de colinde.

Aceasta nu este publicată pe un canal privat al artistului, ci pe canalul de YouTube al casei de discuri Electrecord. Cu toate acestea, a fost inclus în acest clasament datorită popularității sale.

Colindele reprezintă cântece tradiționale specifice sezonului sărbătorilor de iarnă, în special asociate cu perioada Crăciunului. Aceste melodii aduc de obicei în prim-plan teme și versuri legate de nașterea lui Iisus Hristos, bucuria sărbătorii, aspecte specifice iernii sau povestesc diverse întâmplări și tradiții asociate acestui moment al anului.

Cele mai ascultate colinde românești de Crăciun

Locul I: Ștefan Hrușcă – Colinde SUPERBE. Cele mai frumoase colinde românești de Crăciun și cântece de iarnă este o selecție realizată pentru canalul de YouTube Electrecord. Ea a fost publicată pe 25 noiembrie.

Artistul a acumulat peste 666.300 de vizualizări în 30 de zile (cu o medie zilnică de peste 22.200 de vizualizări), distanțându-se semnificativ de restul clasamentului.

Andra este pe locul II

Locul II este al Andrei cu Christmas Magic. Colajul a fost încărcat pe canalul de YouTube al artistei la data de 10 decembrie.

Albumul a strâns peste 128.800 de vizualizări în 15 zile. E vorba de o medie de aproximativ 8.580 de vizualizări pe zi.

Paula Seling se menține în topul preferințelor

Locul III aparține Paulei Seling. Colaj Colinde e selecția postată pe canalul de YouTube al artistei la data de 15 decembrie.

Acesta a adunat peste 75.200 de vizualizări în 10 zile. Este o medie de aproximativ 7.520 de vizualizări pe zi.

Fuego a acumulat peste 103.500 de vizualizări

Locul IV este Fuego – Paul Surugiu: Colindele sufletului – Nou 2023.

Playlist-ul publicat de artist pe canalul său de YouTube în data de 26 noiembrie a acumulat peste 103.500 de vizualizări în cei 29 de zile de la lansare (o medie de aproximativ 3.560 de vizualizări pe zi), arată paginademedia.

În ceea ce privește tradiția de Crăciun, este cunoscut faptul că în seara din ajun mulți copii merg la colindat. În timpul dimineții și al zilei, aceștia pornesc în tradiționala activitate a colindatului, iar pe timpul nopții, această tradiție este preluată de către adulți.

De obicei, gazdele oferă colindătorilor covrigi, nuci, mere, colăcei sau chiar o cană cu vin pentru a marca ospitalitatea și spiritul festiv al sărbătorilor.