TBM 3, denumit Alexandra, tocmai a început forarea celui de-al treilea tunel pentru viitoarea cale ferată între Brașov și Simeria, parte a Coridorului Rin-Dunăre, construit de compania greacă AKTOR folosind tehnologia de ultimă generație TBM (Tunnel Boring Machine) pentru a crește precizia, siguranța, și respectarea mediului.

Inginerul John Broumis este omul care conduce această operațiune și, datorită experienței sale și abilităților echipajului său, totul decurge fără probleme. Același lucru a făcut deja cu TBM 1 – Eleni în martie și cu TBM 2 – Varvara în mai, cele două mașini care forează prima pereche de tuneluri de la Racos spre sud, până la Ormenis, cu o lungime de 6,9 ​​km.

TBM 3 Alexandra, și TBM 4 – Konstantina, care va porni în curând, vor fora perechea de tuneluri de la Racos spre nord, la Homorod, în lungime de 5,1 km. Cele patru tuneluri cumulate înseamnă forarea a 24 km în total de tuneluri pe sub dealurile înalte din Transilvania Centrală, iar acest lucru necesită o experiență, precizie și disciplină uriașe.

Aceasta înseamnă că, pe o scară de la 1 la 10 în ceea ce privește nivelul de dificultate, cele două perechi de tuneluri de la Ormenis la Homorod prin Racoș sunt la nivelul 6 – 7 din cauza condițiilor geologice mixte și a locației proiectului care afectează logistica și lanțul de aprovizionare cu materiale. Cu alte cuvinte, locul este îndepărtat și totul, de la uriașele prefabricate din beton pentru inelele de tunel până la cafea, trebuie să fie transportat din altă parte, pentru a se asigura că cele patru ”cârtițe”, fiecare cântărind mai mult de 750 de tone și constând din peste 20.000 de piese fiecare, funcționează în parametri și fără defecte.

Un manager de tuneluri (TBM) și PED supraveghează operațiunile mașinii de forat tuneluri (TBM) și proiectarea și proiectarea pre-construcții (PED) pentru proiectele de tuneluri la scară largă. Acest rol asigură excelența tehnică, managementul proiectelor și planificarea strategică din faza inițială de proiectare până la construcție. Responsabilitățile includ coordonarea asamblării, monitorizarea parametrilor de excavare și procesele de căptușire a tunelurilor, respectând în același timp protocoalele de siguranță. De asemenea, conduce eforturile de inginerie pentru fazele de pre-construcție și colaborează cu diverse părți interesate pentru a respecta termenele limită ale proiectului și standardele de calitate.

John Broumis este absolvent al Universității Naționale Tehnice din Atena cu o diplomă de master în proiectare mecanică și control automat, iar primul său loc de muncă a fost proiectant pentru instalații electrotehnice în clădiri.

A venit în România în iunie 2020, în calitate de Regional Plan Equipment Manager pentru AKTOR, iar în 2021 a fost implicat în proiectarea TBM-urilor, coordonarea cu producătorul, verificări pe șantier, iar apoi managementul asamblării tunelurilor în locații.

Până atunci, el urmează o rutină zilnică strictă, supraveghind forajul constant pe sub dealuri, fluxul constant de materiale pentru lucrări, bunăstarea oamenilor și a mașinilor și toate celelalte 1001 de alte subiecte și lucruri tipice pentru un astfel de job.

„Primul lucru de dimineață este să verificăm parametrii tunelurilor și producția din ziua precedentă folosind o aplicație mobilă conectată la mașini. Apoi, după ce ajung la birou, am câteva telefoane importante: mai întâi, cu directorul de producție, pentru a vedea dacă am avut probleme, cum merge tura, dacă există vreo problemă cu mașinile. Al doilea apel: șeful de tură TBM. Aceeași discuție, dacă am avut vreo problemă cu aparatul, dacă progresăm. Apoi, avem alte întâlniri, fie că este vorba despre subiecte financiare, planificare sau prognoză pentru următoarea lună a TBM. În principiu, în cadrul zilei, discutăm și despre provocările apărute în timpul zilei, defecțiuni, sau adoptarea de lucruri, design, așa că pot spune că fiecare zi este încărcată”, spune John Broumis despre rutina sa. „Suntem tuneliști, lucrăm sub presiune, ceea ce înseamnă că trebuie să învățăm să gestionăm toate aceste probleme.”