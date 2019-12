Adina Achim și-a început călătoria pornind dintr-un oraș mic din România. Aceasta și-a început viața profesională în domeniul afacerilor internaționale și totodată ca activistă în dimeniul drepturilor omului.

Povestea Adinei a început la Universitate Internațională Schiller, unde, sub influența profesorilor săi și-a descoperit chemarea pentru Relații Internaționale și Diplomație.

Pasiunea ei de lungă durată pentru politică și afaceri internaționale a atins apogeul în anul 2010, odată cu prima sa carte în italiană: România 1988 – 2008: 20 Anni di Transizione alla Democrazia.

Anii de studiu și cariera

După ce a obținut două diplome de masterat în domeniul Studii Internaționale și Protecția Drepturilor Omului, Adina și-a început cariera lucrând în funcția de consultant la Departamentul Economic al Consiliului Local al Romei din Italia.

După timpul petrecut la Roma, aceasta a ocupat o poziție importantă în Ambasada României la Washington D.C, unde s-a confruntat pentru prima dată cu munca în domeniul drepturilor omului din cadrul Organizației Statelor Americane.

Adina a pornit într-o relație de dragoste de-a lungul vieții cu America Latină, ceea ce a influențat în mare parte scrierile sale de ficțiune majore, precum cartea de călătorie despre Buenos Aires: „Captivanta Cucerire”.

Totuși, acestea nu au fost suficiente pentru ea. Adina a lăsat în urmă o poziție executivă stabilă în domeniul relațiilor publice în sectorul energetic și a urmat o carieră în retailul de lux, relații publice și jurnalism în stilul de viață.

Cine este de fapt Adina Laura Achim?

Dincolo de CV-ul său notabil, Adina este laudată și pentru implicarea politică și activismul umanitar în lupta împotriva traficului de persoane și a cancerului pediatric, dar și pentru drepturile refugiaților și solicitanților de azil. Aceasta a ajuns în toate colțurile lumii, inclusiv cincisprezece țări de pe patru continente, acestea desemnând-o cetățean mondial chintesent.

Cu opt cărți publicate în trei limbi și conținutul său pe numeroase articole și recenzii, Adina este fericită să trăiască viața unui povestitor modern, rămânând fidelă propriilor valori și căutării autenticității.

Totodată, Adina colaborează cu cele mai importante publicatii din lume , inclusiv Robb Report, The Rake, South China Morning Post, Jing Daily, Cosmopolitan, L’Officiel, Grazia, Fashion TV, Society Magazine, Buro 24/7, Zink Magazine, The Jewish Business News, si The Upscale Living.

Cea mai însemnată colaborare este cea cu Vogue Hong Kong, Adina fiind unul dintre puținii cetățeni români care au ocazia să scrie pentru „Biblia Modei.”

Adina Laura Achim, declarată de ONU „Campion al Schimbării”

ONU a desemnat-o pe Adina „Campion al Schimbării” după verificarea în detaliu a cunoștințelor, dedicației și caracterului său.

În competiție au fost înscriși mii de concurenți, însă se pare că doar românca a meritat pe deplin acest titlu.

„De ani de zile urmăresc activitatea ONU şi m-am intersectat cu reprezentanţii acestei organizaţii în diferite locuri din lume, unde am lucrat împreună la proiecte care au avut ca obiectiv principal apărarea drepturilor fundamentale ale omului şi promovarea progresului social. În Florida am aflat de Entitatea ONU pentru egalitatea de gen şi emanciparea femeilor, cunoscută drept UN Women, şi am decis să-i contactez, cu intenţia de-a afla cum mă pot implica. Cum aveam o largă experienţă în jurnalism, articolele mele de teorie politică feministă fiind uşor de accesat în Statele Unite, m-au întrebat dacă aş dori să particip într-un program internaţional numit „UN Women – Champions for Change”, prin care se căutau la nivel global tineri pasionaţi de promovarea drepturilor femeilor şi egalitatea de gen. Desigur că m-am înscris în program, alături de alte câteva mii de tineri, iar în două săptămâni am aflat că am rămas 4.000 de candidaţi, care am fost înscrişi într-o competiţie acerbă ce a durat timp de o lună, în care ne-au fost verificate cunoştinţele, dedicaţia şi caracterul.

Practic, în luna respectivă am avut de realizat diferite obligaţii din domeniul cercetării, jurnalismului şi relaţiilor publice, după care am fost selectaţi 170 de Campioni pentru anul 2016- 2017.

După câştigarea titlului de Campion, am început să lucrez la un proiect cu UN Women pentru promovarea drepturilor femeilor. Programul meu are în atenţie organizaţiile neguvernamentale, grupurile, asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară programe care vizează eliminarea discriminării de gen şi lupta pentru drepturile femeilor în România şi Orientul Mijlociu. Am insistat pentru România, fiindcă sunt româncă, şi dacă există posibilitatea ca ONG-urile noastre să obţină susţinere financiară şi ajutor tehnic de la o organizaţie internaţională, desigur că voi lupta pentru ele”, a declarat Adina Achim într-un interviu acordat pentru Jurnalul Bihorean, în 2017.

Te-ar putea interesa și: