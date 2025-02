Maria Vasii, avocata lui Călin Georgescu, a făcut o nouă dezvăluire interesantă, duminică seară.

Potrivit acesteia, astăzi, 10 februarie, va începe o anchetă de amploare privind presupusa fraudare a alegerilor și deturnarea a miliarde de euro în perioada pandemiei.

În cadrul investigației, mai multe televiziuni de renume mondial și anchetatori ai administrației Donald Trump urmează să ajungă la București pentru a analiza situația.

Avocata a afirmat că două televiziuni, aflate între primele cinci trusturi media la nivel global, examinează deja circumstanțele în care s-ar fi fraudat turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România, precum și presupusele ilegalități comise de oficiali europeni, americani și români.

Maria Vasii a precizat că ancheta va fi una de mare amploare, iar investigatorii vor ajunge în București începând chiar de astăzi.

Avocata Maria Vasii a menționat că i s-a solicitat deja să predea documente oficiale, iar acestea ar fi confirmat existența unei anchete deja deschise de oficialii americani după instalarea administrației Trump.

„Două televiziuni, între primele cinci trusturi de presă din lume studiază deja furarea turului 2 al alegerilor din România și fraudele masive comise de oficialii europeni, de oficialii americani și de oficialii români. Veți avea o anchetă devastatoare.

De mâine (luni, 10 februarie – n.red. ) acești anchetatori vor fi în București.

Am fost solicitată deja și am predate documente oficiale, aceste documente au confirmat ancheta care era deja deschisă de oficialii americani de la preluarea puterii de către Donald Trump”, a spus avocata pentru Realitatea Plus.