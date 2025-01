Gabriela Dima, cunoscută sub numele de Minerva, este o figură proeminentă în astrologia românească, cu o carieră impresionantă în televiziune și o expertiză profundă în studiul astrelor.

Recent, Minerva a făcut dezvăluiri importante legate de astrograma candidatului independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, recunoscând că a realizat un horoscop detaliat pentru acesta.

În cadrul unei emisiuni, astrologia a mărturisit că rezultatele studiului său au anticipat o pierdere importantă pentru Georgescu, predicție care s-a concretizat atunci când Curtea Constituțională a invalidat alegerile din 2024.

Minerva a subliniat o poziție semnificativă a lui Uranus pe harta lui Georgescu, sugerând că acesta ar fi „scăpat ceva pe sub nas”, o coincidență care s-a confirmat atunci când turul întâi al alegerilor a fost anulat. De asemenea, astrologia a menționat o „latură dictatorială” a candidatului, observată în poziția lui Saturn, ceea ce a stârnit îngrijorări suplimentare.

„Cea mai tare chestie am avut-o pe harta domnului Călin Georgescu, când am văzut o poziție a lui Uranus. Îi trece ceva pe sub nas, scapă ceva așa… Și după ce am spus chestia asta Cameliei Pătrășcanu, s-a anulat turul întâi de alegeri. Zic, măi, e ceva ce i-a scăpat pe sub nas.