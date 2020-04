Calendar ortodox Săptămâna Luminată. Ce nu ai voie să faci în Marțea Albă

În Săptămâna Luminată nu se citește Psaltirea și nu se fac parastase pentru cei trecuți la cele veșnice, slujbele fiind reluate după Duminica Tomii.

Slujbele de înmormântare din Săptămâna Luminată, sunt oficiate după o rânduiala specială. Slujba înmormântării este înlocuită de slujba Învierii. Așadar și cântările acestei slujbe vorbesc de biruința Vieții asupra morții.

Ce se întâmplă în Marțea Albă sau Luminată

Marți, în Săptămâna Luminată, au loc uscarea și sfărâmarea Sfântului Agneț, sfințit în cadrul Liturghiei Sfântului Vasile din Sfânta și Marea Joi, din Săptămâna Patimilor. Al doilea Agneț este uscat și sfărâmat după o rânduiala specială. După ce este sfărâmat, este așezat într-un chivot pe Sfânta Masă din Altar. Acest Agneț este folosit de-a lungul întregului an pentru împărtașirea bolnavilor sau a celor care nu pot merge la biserică din motive bine întemeiate.

Martea din Saptamana Luminata poarta numele de Martea Alba si este impusa drept zi nelucratoare. Nu se spala, nu se calca, nu se face curat. Femeile din multe zone rurale dau de pomana in aceasta zi pasca ramasa de la Paste si vin rosu.

Calendar ortodox Săptămâna Luminată. Ce nu ai voie să faci în Marțea Albă

În ultima zi de sărbătoare a Paştelui, în trecut, oamenii obişnuiau să-şi viziteze rudele, vecinii şi prietenii, aceste vizite fiind numite altădată „Umblatul cu pasca“. Obiceiul îşi are originea din vremurile când creştinii umblau şi vesteau Învierea Domnului Hristos.

În unele zone ale ţării, în a treia de Paşte, finii obişnuiau să dăruiască naşilor şi cumetrii între ei nu numai pască, ci şi colaci. În Moldova, în ziua a treia se întorceau vizitele făcute în prima zi a Paştelui.

Tradiții și superstiții

In aceasta zi, precum și in celelalte zile pana la Rusalii, credincioșii nu vor face matanii in biserica.

In cea de-a treia zi, precum și in celelalte zile din Săptămâna Luminata, nu se fac parastase.

Începând cu prima zi de Paste și pana la Înălțarea Domnului, in cadrul Liturghiei se va cânta „Axionul Paștilor”, „Îngerul a strigat”. De asemenea, credincioșii vor folosi ca forma de salut cuvintele „Hristos a înviat!” si li se va răspunde cu „Adevarat a înviat!”.

Calendar ortodox Săptămâna Luminată. Ce nu ai voie să faci în Marțea Albă