Calendar Ortodox, 9 martie. Ce trebuie să faci obligatoriu de Sfinții 40 de mucenici. Tradiții și obiceiuri

Sfinții 40 de Mucenici au trăit în vremea împăratului Licinius (308-324). Aceștia erau soldati creștini care faceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata din Armenia, transmite doxologia.ro

Cei patruzeci de Sfinți Mucenici sunt: Chirion, Candid, Domnos, Isichie, Iraclie, Smaragd, Evnichie, Valent, Vivian, Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ion, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetius, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Gorgonie, Teofil, Domitian, Gaiu, Leonte, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton, Aglaie.

Conform tradițiilor populare, ziua de 9 martie este cunoscută drept Ziua de măcinici și marchează începutul Anului Agrar, sărbătorit la hotarul dintre iarnă și vară, dintre zilele friguroase ale Dochiei și zilele călduroase ale Moșilor.

Este demn de menționat că diferite tradiții și obiceiuri legate de noroc sunt legate de această zi. De asemenea, în anumite zone din România, 9 martie este și o zi a morților, când se împart nu numai măcinici, ci și fasole sleită, nuci, poame, alune.

Un alt exemplu demn de menționat este o tradiție din satele bucovinene, când se făceau praznice și se împărțea câte un colăcel, lumină aprinsă și un pahar cu băutură.

Tradiția populară arată și că în această zi bărbații trebuie să consume 40 sau 44 de pahare de vin. Tot astăzi, trebuie aprinse focurile de Măcinici în curţi şi grădini, în faţa caselor şi pe câmp. Trebuie menționat și că femeile din Muntenia stropesc obiectele din gospodărie cu agheasmă cu ajutorul unui pămătuf de busuioc. Tradiția populară arată că acest obicei garantează că gospodarii vor avea hrană până la recolta următoare. În cazul bărbaților, aceștia trebuie să mănânce seminţe, spun obiceiurile populare.

„Asadar, sa va departati de orice pofta si ratacire lumeasca. Caci marirea lumii este inselatoare si neputincioasa, infloreste pentru putin si indata se vestejeste ca iarba gradinii. Primind sfarsitul mai repede ca inceputul. Mergeti mai degraba la iubitorul de oameni Dumnezeu, care daruieste bogatie neimputinata celor ce alearga la El si da ca rasplata viata vesnica celor ce cred in El.

Timpul acesta este folositor celor ce voiesc sa se mantuiasca, oferind prilejul potrivit pentru pocainta, pentru practicarea adevaratei vietuiri celor ce nu amana nimic pentru viitor. Caci schimbarea vietii este neprevazuta. Si chiar de ai cunoaste-o, vezi ceea ce este de folos si arata in modul acesta curatia credintei, pentru ca prin aceasta sa stergi urma pacatelor faptuite mai Inainte.

Caci in starea in care te voi gasi, zice Domnul, in aceea te voi si judeca. Sarguiti-va, deci, sa fiti fara greseala in poruncile lui Hristos, ca sa scapati de focul cel nestins si vesnic. Caci glasul cel dumnezeiesc striga: Timpul s-a scurtat. Mai presus de toate, cinstiti iubirea, caci numai ea singura respecta datoria iubirii fratesti si se supune legii lui Dumnezeu. Caci prin fratele cel vazut se cinsteste Dumnezeu Cel nevazut.”