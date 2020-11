Calendar ortodox, 8 noiembrie. Tradiții și obiceiuri de Sfinții Mihail și Gavril. Ce este bine să gătești

Duminică, 8 noiembrie, este o zi extrem de importantă a calendarului ortodox, fiind sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavril. În calendarul popular soborul Sfinților Mihail și Gavril se serbează trei zile, în 8, 9 și 10 noiembrie. Prima zi se numește capul Arhanghelului, a doua zi mijlocul Arhanghelului, iar a treia zi coada Arhanghelului.

Despre Arhanghelul Mihail se știe că este conducătorul oștilor cerești-îngerești, iar despre Arhanghelul Gavril știm că este vestitorul Fecioarei Maria că va naște pe Mântuitorul lumii, pruncul Iisus.

În ziua de Sfântul Mihail și Gavril, sau în ajunul sărbătorii de Sfântul Mihail și Gavril, se spune că este bine să se împartă pomană pentru sufletele morților, aceste ofrande numindu-se popular “Moșii de Arhangheli”.

De sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavril se aprind lumânări atât pentru oamenii în viață, cât și pentru cei trecuți în neființă fără lumânare sau dispăruți în împrejurări năprasnice.

În ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril se făcea marea pomenire pentru toți morții din familie.

În Transilvania, în dimineata zilei de 8 noiembrie se obisnuia să se gătească o turta din faina de porumb, cunoscuta sub numele de turta arietilor (berbecii tinuti departe de oi pana in aceasta zi, cand erau lasati sa se imperecheze). De Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, berbecii erau introdusi intre oi si odata cu ei era aruncata si aceasta turta. Era semn de bucurie in randul ciobanilor daca turta cadea cu fata in sus, fiind privita ca simbol al fertilitatii. In urma intamplarii fericite, se credea ca la primavara, toate oile vor avea miei. In schimb, daca turta ar fi nimerit cu fata in jos, ciobanii aveau motiv de suparare

Superstiția spune că dacă, această turtă, va cădea cu fața în sus, oilor le va merge bine când vor făta, dacă însă va cădea cu fața în jos, se spune că le va merge rău.

Cel care lucrează în această zi, de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, se va chinui în ceasul morții până la ieșirea sufletului.

Ziua de 8 noiembrie este totodată “Vara Arhanghelilor”, care ține o zi. Pe lângă aceasta, între Arhangheli și Crăciun trebuie să mai fie între două și patru zile senine și călduroase care se numesc popular “Vara iernii”.

Despre Arhanghelul Mihail se spune că poartă cheile Raiului, este un vrednic luptător împotriva diavolului şi veghează la căpătâiul celor bolnavi. Dacă acestora le este scris să moară, Arhanghelul Mihail stă la capul lor, în partea dreaptă.

Se crede că în stânga stă diavolul, gata să înşface sufletul celui care trece în nefiinţă, iar Arhanghelul Mihail are menirea de a-l salva pe muritor de la aceastmoarte, retezându-i Diavolului capul cu sabia. Se spune că respectiva încăpere se umple de sânge, motiv pentru care totul trebuie spălat şi curăţat. Dacă bolnavilor le este dat să trăiască, atunci Arhanghelul Mihail stă la picioarele lor.

Aceasta, pentru că, potrivit credinţei populare, cei doi sfinţi participă şi la Judecata de Apoi.

