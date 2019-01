Brexit. Lovitură năucitoare pentru Theresa May! Ce se poate întâmpla

Oficiali ai Marii Britanii şi Uniunii Europene discută despre posibilitatea prelungirii Articolului 50, în contextul în care există temeri că un acord privind Brexitul nu va fi aprobat până la termenul-limită de 29 martie, potrivit The Telegraph. Publicaţia a citat trei surse neidentificate din partea UE, care au spus că oficialii britanici au „testat terenul” privind o posibilă prelungire a Articolului 50, notificarea formală de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană, conform Reuters. O purtătoare de cuvânt din Downing Street şi un purtător de cuvânt al ministerului britanic responsabil de gestionarea ieşirii Regatului Unit din UE au refuzat să comenteze informaţiile apărute în publicaţia britanică menţionată anterior.

Proiectul Brexitului negociat de premierul Theresa May este contestat atât de opoziţia laburistă, cât şi de numeroşi membri ai majorităţii sale conservatoare. Camera Comunelor urmează să se pronunţe săptămâna viitoare asupra acordului Brexitului negociat cu Bruxellesul. Un prim vot în vederea unei ratificări, prevăzut la 11 decembrie, a fost amânat în ultimul moment de Guvern. În prezent, calendarul Brexitului prevede o ieşire a regatului din Uniune la 29 martie.

Opozaţia laburistă urmează să susţină un amendament care urmează să fie prezentat marţi în Parlamentul britanic, cu scopul de obliga Guvernul May să obţină aprobarea Westminsterului în vederea unui Brexit fără acord. Cu mai puţin de trei luni înainte ca regatul să iasă din Uniune pare puţin probabil că acordul negociat de May cu Bruxellesul să fie ratificat într-un vot în Parlamentul britanic săptămâna viitoare. Această perspectivă a determinat un grup de parlamentari din toate taberele politice să elaboreze un amendament vizând să evite ca o respingere a acordului să însemne în mod mecanic un Brexit ”dur”. În cazul în care amendamentul va fi adoptat, Guvernul va fi nevoit să obţină ca Parlamentul să voteze în favoarea unui ”no deal” înainte să poată să obţină puterile necesare implementării acestuia. Or un Brexit fără acord nu întruneşte o majoritate la Westminster.

O sursă din cadrul Partidului Laburist - ai cărui aleşi sunt în mare parte în favoarea rămânerii în UE - a declarat luni pentru Reuters că formaţiunea urmează să susţină amendamentul. Voturile laburiştilor şi aleşilor Partidului Conservator al lui May, care au anunţat că susţin amendamentul, ar putea permite adoptarea textului. O asemenea garanţie nu îndepărtează însă complet perspectiva unui Brexit fără acord, ci ar complica sarcina Guvernului, atât pe plan procedural, cât şi politic.”Din punct de vedere politic, acest lucru ar putea fi important în vederea cristalizării unei majorităţi contra unui «no deal»”, subliniază Joe Owen, directorul programului cu privire la Brexit de la centrul de reflecţie Institute for Government. Un purtător de cuvânt al lui May a declarat că Guvernul va ţine cont de orice amendament care ar putea să fie adoptat, subliniind însă că Brexitul este necesar să aibă loc - cu sau fără acord.