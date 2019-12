Se aude zăngănit de cătușe la PSD. Ex ministrul de Interne, dar și vicepremier, Mihai Fifor, a dat cu sumbsemnatul la DNA Timișoara. Acesta respinge orice acuzații și spune că nu are habar de nicio mită la PSD Arad. Fifor susține că a aflat din presă despre cele relatate în dosar.

Fifor neagă toate acuzațiile

Fifor a punctat că va spijini instituțiile abilitate pentru se finaliza acest caz cât mai repede, dar anunță că nu are nicio implicare. „Era firesc să răspund solicitărilor procurorilor de caz. Nu am avut nimic de ascuns. Respect legea. Am spus că dacă vreodată e nevoie mă voi pune la dispoziția organelor de cercetare. Vreau să spun că nu am cunoștință de ce s-a întâmplat în acest dosar. Am văzut în presă. Dezavuez în mod ferm. Respect legea. Pe de alta parte, sprijin activitatea instituțiilor abilitate pentru a face lumină în acest caz, pentru ca lucrurile să fie lămurite cum prevede lege. E important să se finalizeze acest caz”, a spus Mihai Fifor, după ce a ieșit de la DNA Timișoara.

Fostul ministru de Interne Mihai Fifor a ajuns vineri dimineața la DNA Timișoara, unde a anunțat că a fost citat în calitate de martor în dosarul mitei de la PSD Arad. Fifor a fost însoțit la sediu DNA Timișoara de avocatul său. În următoarele miniute și fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc va ajunge la sediul instituției anticorupție.

De altfel, se pare că și foștii șefi ai PSD, Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea ar fi implicați în acest dosar.

