Rovana Plumb a anunțat la Digi24 că până în 23 octombrie, când noua Comisie Europeană va fi votată în plenul Parlamentului European, va șterge toate datoriile ce fac referire la conflictul de interese.

Aceasta a oferit deja creditorului cele două apartamente pe care le deține. Rovana Plumb a precizat în scrisoarea transmisă Comisiei Juri că, creditorul a acceptat o astfel de rambursare.

Se pare că, în declarația de avere Rovana Plumb are patru locuințe: una în Ilfov, una în Comarnic, două în București.

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