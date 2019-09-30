Rovana Plumb a anunțat la Digi24 că până în 23 octombrie, când noua Comisie Europeană va fi votată în plenul Parlamentului European, va șterge toate datoriile ce fac referire la conflictul de interese.
Aceasta a oferit deja creditorului cele două apartamente pe care le deține. Rovana Plumb a precizat în scrisoarea transmisă Comisiei Juri că, creditorul a acceptat o astfel de rambursare.
Se pare că, în declarația de avere Rovana Plumb are patru locuințe: una în Ilfov, una în Comarnic, două în București.
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AVEM IN FATA TOATA SCURSURA LIMITROFA INTERLOPA CE VREA FIECARE PUTEREA PREZIDENTIALA A UNUI POPOR CORPORATIST-AUTIST-DROGAT SI ANIHILAT !
– RUSINE VOUA TUTUROR CE VA SCOATETI IN EVIDENTA CA SI CETATENI ROMANI-IATA CU ACESTIA CATI SUNT 17 CONCURENTI SAU PLUS CIOLOS SI ARMADAUA LUI TOATA GLOATA LUI GEORGE SOROS PENTRU SCAUNUL DIN COTROCENI-SUNTETI CLOWNII MONDIALI DE RAS SI DE PLANS-ATI ADUS URLETELE NATIUNII ROMANE PRETUTINDENI PE ACEASTA PLANETA IAR ROMANII DE PRETUTINDENI ISI DORESC OARE-CE?-PANA LA URMA VA VOR DESPICA DE LA CAPETELE VOASTRE REPTILIENE PANA LA COADA LUCIFEREANA ! CORUPTI-PLATITI SA VA DEZINTEGRATI DE DUSMANII SI CALAII VOSTRII CARE V-AU DESCOPERIT SI PRINS IN CAPCANA LOR-SLABICIUNILE VOASTRE SI TRADAREA VOASTRA ROMANICA VENITA DE LA CEZAR ! NEAM DE JIGODII SI ANIMALE ASA CUM ZICETI IMPIELITATI-DRACI SI SPIRIDUSII DIAVOLULUI ! ASTA SUNTETI
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