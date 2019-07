Schimbare incredibilă în cazul crimelor de la Caracal. Cei de la DIICOT Central, din București, au decis preluarea cu totul a anchetei de la Caracal.

Asta înseeamnă că nu mai sunt responsabili cei de la Craiova, ci cei din Capitala. Complexitatea cazului i-a determinat pe procurori sa preia cu totul ceea ce s a făcut până aum si sa stabileasca urmatorii pasi ai anchetei.

Joi se va decide daca se poate continua perchezitia si cercetarea la fata locului in lipsa lui Gheorghe Dinca, principalul suspect, care e in Capitala si se afla sub expertizare medicala, anunță Realitatea TV.

Te-ar putea interesa și: