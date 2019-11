Daniel Constantin face anunțul momentului, după ce a transmis că șase parlamentari PRO România vor vota Guvernul Orban. Anunțul acestuia vine după ce conform lui Victor Ponta, Mihai Tudose ar fi negociat cu PNL pentru susținerea guvernului. Conform lui Constantin, nu este exclus ca Guvernul să fie votat de șapte sau opt parlamentari.

Mai mult, ședinţa Pro România dinaintea votului din parlament nu se mai ţine.

„Am decis toti (unanimitate) la ultima sedinta ca NU venim azi la Parlament”, a declarat VictorPonta, liderul Pro România.

Întrebat dacă vor fi excluși din partid colegi ai săi parlamentari în cazul în care votează azi învestirea cabinetului Orban, Victor Ponta a răspuns: „Pleaca ei, banuiesc ca au principii. Nu putem sa mai ramanem impreuna. Cred ca aici este vorba despre o ultima ramasita de onoare! Ai votat PNL mergi la PNL”.

De asemenea, deputatul Pro România Mircea Banias a anunţat luni că este „solidar” cu Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu, colegii săi deputați care votează guvernul Ludovic Orban. Totuşi, el nu a luat încă o decizie finală dacă o să voteze și el sau nu.

„Am o întâlnire cu colegii și stabilim ce facem. Nu știu ce să zic. Inițial am zis că nu votăm. Pe de altă parte, eu cu Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu sunt coleg de ani de zile și am construit împreună ALDE și Pro România, am un soi de solidaritate cu ei, dar încă nu am luat nicio decizie, urmează să avem o discuție și să vedem ce facem”, a declarat Mircea Banias pentru Stiripesurse.ro.

Deputații Eugen Durbacă și Mihai Niță de la Pro România spun că așteaptă ședința de dinaintea votului. Mihai Tudose i-a dat replica lui Victor Ponta, care îl acuzase luni dimineață că a negociat cu PSD și PNL.

„Nu am negociat nici cu Orban, nici cu Claudiu Manda, nici cu PSD sau PNL. Altcineva a negociat toată vara cu Viorica Dăncilă la vila Lac, cu PNL posturi la cameră”, a declarat Tudose pentru G4Media.ro.

”Colegii noștri nu sunt morcovi să poată fi cumpărați la bucată. Nu votez guvernul Orban, nu am trădat, nu am vândut pe nimeni. Dacă niște colegi ca ai noștri (Sorin Cîmpeanu, Daniel Constantin – n.red.) pot fi acuzați că se vând la bucată, mă îngrozește, ce, ei sunt morcovi să-i vinzi la bucată?”, a mai spus Tudose, în replică la acuzațiile lui Ponta despre presupusa trădare din partea unor membri Pro România la votul pentru guvernul Ludovic Orban.

