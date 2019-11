Viorica Dăncilă este în tensiune maximă. Liberalii susțin că aceasta mai are câteva ore și va pleca din fruntea Guvernului.

Ludovic Orban, care este premierul desemnat sa formeze noul guvern, tocmai i-a dat o lovitură de proporții lui Dăncilă. El a stat tot weekendul și a negociat pentru a obține majoritatea de 233 de voturi necesare votului de învestitură programat să aibă loc luni, de la ora 14.00, în Parlament.

Cu puțin timp în urmă el a anunțat apocalipsa pentru PSD: liberalii se bazează pe 237-243 de voturi.

„Suntem increzatori in ciuda boicotului rusinos al PSD. E un mod urat de a iesi din scena. In ciuda boicotului PSD am incredere ca vom reusi maine sa dam un guvern legitim, responsabil, care sa se apuce de treaba din prima zi”, a zis Orban.

Întrebat dacă printre cei pe care i-a convins să-l voteze se află și parlamentari Pro Romania, Orban, a spus: „Veti vedea maine. Premierul desemnat a mai spus ca respinge numaratorile PSD potrivit carora ei si Pro Romania au impreuna 233 de voturi si guvernul nu poate trece.

Pe de altă parte, tensiunea e la cote maxime în tabăra PSD. Viorica Dăncilă a trecut la amenințări.

„Nu vom fi prezenţi în sală. Parlamentarii PSD nu vor fi în sală. Bineînţeles că sunt şi trădători, şi am văzut, dar cum vor merge la vot, a doua zi să meargă în partidul ‘foarfecă’ şi să nu mai fie alături de social-democraţi, pentru că este clar că nu au niciun ataşament pentru acest partid”, a spus sâmbătă Viorica Dăncilă la Arad.

