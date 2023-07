Câștigătoare a 23 de Grand Slam-uri și una dintre cele mai de succes femei care a pășit vreodată pe terenul de tenis, Serenei Williams îi lipsește un Grand Slam pentru a demonstra acest lucru.

Începând cu ediția din 2022 a US Open, Serena Williams s-a retras din activitate, deși americanca nu stă niciodată foarte departe de acest sport. Imaginea ei planează în continuare asupra circuitului WTA și nu trece o săptămână fără ca Serena să nu fie menționată într-un fel sau altul.

Recent, ea a fost prezentă la un eveniment WTA pentru a o vedea pe sora ei, Venus Williams, revenind în acest sport după o lungă absență din cauza unei accidentări. Ea nu a făcut deplasarea la Londra pentru a vedea Wimbledon, deoarece în prezent este însărcinată și așteaptă să dea naștere celui de-al doilea copil în cursul acestui an.

Între timp, Serena se menține ocupată și a împărtășit o interacțiune recentă cu un fan dintr-o librărie. Potrivit Serenei, un fan i-a spus că nu ar fi trebuit să se retragă din acest sport și este un lucru cu care mulți fani ar putea fi de acord. Williams este cu adevărat regretată în circuit nu doar de către fani, ci și de către colegele de competiție.

Ea ar putea fi din nou în formă, potrivit fostului ei antrenor Rick Macci, care a afirmat că ar putea nu numai să câștige Grand Slam-uri dacă ar juca, ci și să fie numărul unu în clasament. Există întotdeauna șansa ca Serena să revină în tenis după cea de-a doua sarcină.

Nu mai este cea mai tânără jucătoare, dar ar putea urma exemplul altora care au revenit în sport. Caroline Wozniacki s-a întors în tenis, la fel și Milos Raonic, așa că Serena Williams ar putea face același lucru. În plus, la cum stau lucrurile în cazul Simonei Halep, are mari șanse să o facă înaintea jucătoarei noastre.

I was at a book store the other day and someone came up to me and said I retired too early…

— Serena Williams (@serenawilliams) July 14, 2023