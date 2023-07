Sâmbătă, 15 iulie, a avut loc finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, proba feminină.

S-au înfruntat Marketa Vondrousova din Cehia (24 de ani, nr 42 WTA) şi Ons Jabeur din Tunisia (28 de ani, nr 6 WTA), cea de-a doua fiind favorita numărul 6 a turneului de la Londra.

Surprinzător, Vondrousova, aflată la a doua ei finală de Grand Slam, însă la prima victorie, s-a impus în faţa favoritei după doar două seturi, scor 6-4, 6-4, partida durând o oră şi douăzeci de minute.

Marketa Vondrousova a comis mult mai puţine erori neforţate (13 faţă de 31 ale lui Jabeur) şi a avut procente mai bune la punctele câştigate cu primul serviciu şi la cele câştigate cu al doilea serviciu.

Cehoaica este prima jucătoare din era open care a câştigat Grand Slam-ul de la Wimbledon deşi nu a fost cap de serie.

„Nu ştiu ce se întâmplă acum, e un sentiment extraordinar. Vreau să o felicit pe Ons, e o persoană minunată şi jucătoare fantastică. Sper că va câştigat la un moment dat aici, pentru că merită. Am trecut prin atât de multe în cariera mea şi sunt atât de bucuroasă că pot fi aici cu trofeul în braţe.

E o nebunie. Am făcut pariu cu antrenorul meu, a spus că în cazul în care câştig turneul îşi va face şi el un tatuaj. Cred că mergem mâine să ne tatuăm”, a spus ea după încheierea partidei.

„Cred că aceasta este cea mai dureroasă înfrângere din cariera mea. Va fi o zi grea pentru mine, dar nu voi ceda. Mă voi întoarce mai puternică. Promit că într-o zi mă voi întoarce şi voi câştiga acest turneu”, a fost replica lui Ons Jabeur.

Aceasta a fost cea de-a doua finală de Grand Slam pentru Marketa Vondrousova, după cea pierdută în 2019 la Roland Garros în faţa lui Ashleigh Barty. Totuşi, jucătoarea din Cehia nu câştigase decât două meciuri pe iarbă în cariera sa până la participarea la Wimbledon anul acesta.

Ons Jabeur se afla şi ea în căutarea primului său titlu de Grand Slam, jucând a doua finală consecutivă la Wimbledon, după cea pierdută în faţa kazahei Elena Rîbakina, pe care a învins-o la ediţia din acest an în sferturi de finală. În 2022, sportiva din Tunisia a fost finalistă şi la US Open.

