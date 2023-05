Nadal a câștigat de 14 ori în istorie Roland Garros, ultima dată anul trecut, iar în lipsa sa marele favorit să câștige ediția din acest an este Carlos Alcaraz, urmat de Novak Djokovic. La feminin, turneul pornește cu Iga Swiatek, campioana de anul trecut, din postura de favorită.

Carlos Alcaraz trebuie să facă față presiunii

Presiunea este mare pentru Carlos Alcaraz, acesta fiind primul turneu la care pornește din postura de favorit. Cotele afișate de casa de pariuri Unibet îl prezintă pe Alcaraz cu prima șansă.

El are cota 2.35, puțin mai mică decât cea a lui Novak Djokovic, care are cota 3.00. Următorii de pe lista favoriților sunt Holger Rune (cota 12.00), Jannik Sinner (cota 12.00), Stefanos Tsitsipas (cota 12.00) și Andrey Rublev (cota 29.00).

Carlos Alcaraz este văzut de mulți specialiști ca fiind urmașul lui Rafael Nadal. Singurul turneu de Grand Slam pe care l-a câștigat până acum este cel de la US Open 2022, însă în acest an a reușit să devină învingător în alte două turnee majore din circuit, la Indian Wells și Madrid.

Așadar, a arătat că poate face față din plin presiunii. La Roland Garros s-a aflat până acum de două ori pe tabloul principal, în 2021, când a fost eliminat în turul 3, și în 2022, când a pierdut în sferturile de finală.

Al doilea favorit al întrecerii, Novak Djokovic, are doar două titluri la Roland Garros, obținute în 2016 și 2021. El a mai pierdut patru finale, dar acum poate profita de absența lui Rafael Nadal.

Djokovic nu a avut rezultate notabile în acest an pe zgură și nu a prins nici măcar o semifinală, însă experiența pe care o are poate face diferența la Roland Garros 2023. În plus, în ultimii ani a arătat că se poate descurca bine pe orice suprafață, chiar dacă celelalte 20 de turnee de Grand Slam câștigate au fost pe hard și iarbă.

Cine o poate opri pe IgaSwiatek?

Iga Swiatek este jucătoarea care a dominat tenisul feminin în ultimul an și jumătate, dar în ultima vreme sportive ca Aryna Sabalenka și Elena Rybakina au avut rezultate tot mai bune, drept dovadă fiind titlurile câștigate la Madrid și Roma. Așadar, se anunță o misiune dificilă pentru Iga Swiatek, care rămâne totuși principala favorită, potrivit cotelor publicate de Unibet.

Jucătoarea poloneză, câștigătoare de două ori la Roland Garros, are cota 1.75 să se impună la Roland Garros 2023. În 2021 nu a reușit să își apere trofeul, dar acum speră să se descurce mai bine.

Pe lista cu favorite de la Roland Garros 2023 în secțiunea feminină se mai află Aryna Sabalenka (cota 5.00), Barbora Krejcikova (cota 16.00), Ons Jabeur (cota 18.00), Elena Rybakina (cota 18.00) și Paula Badosa (cota 24.00). Swiatek va avea așadar o misiune dificilă, mai ales că pe zgura de la Paris au putut fi văzute multe surprize în ultimii ani, mai ales în secțiunea feminină.

