Cum a colaborat Bill Gates în secret cu dușmanii Americii

O analiză publicată de The Daily Wire dezvăluie modul în care, în ultimii treizeci de ani, Gates și compania sa de programe software au construit încet, dar sigur, o relație foarte bună cu comuniștii de la Beijing.

Cimentarea acestei relații a început din momentul în care Bill Gates care a făcut declarații extrem de laudative la adresa regimului comunist de la Beijing. Totul a culminat cu un lung șir de investiții și parteneriate, care s-au dovedit foarte profitabile pentru miliardarul american și corporațiile sale. Principalul inamic și rival al Americii a beneficiat astfel de cantități uriașe de capacități tehnologice, în timp ce Gates a devenit și mai bogat.

Așa cum scrie Peter Schweizer în noua sa carte, ”Purple-Handed: How American Elites Get Wealthy Serving to China Win”, Gates „a subestimat mereu natura represivă” a Partidului Comunist Chinez. Până în 1995, Gates a minimalizat eforturile PCC de a cenzura internetul, pretinzând că acest lucru ar fi sortit eșecului. Dar China l-a contrazis rapid, intensificând, cu succes, acțiunile de cenzură. Mai mult, compania Microsoft a ajutat în mod activ China să facă acest lucru.

În timp ce spunea că cenzura nu e posibilă, Microsoft se dedulcea la ea

Până în 2005, PCC și-a ridicat celebrul și infamul „ Marele Firewall chinezesc”, o combinație de blocare a oricărui site web străin, iar Microsoft a replicat doar cu sintagme de genul „democrație”, „drepturile omului”, „libertatea de exprimare”, „independența Tibetului” și „incidentul de la Tiananmen”. Când un utilizator tasta una dintre multele fraze interzise de PCC, ​​Microsoft le dădea un mesaj de eroare.

Poate unii au uitat că Microsoft a fost acuzată de reprezentanți ai organizațiilor pentru drepturile omului, după ce motorul său de căutare, Bing, a blocat rezultatele căutării pentru o imagine emblematică a masacrului din 1989, din piața Tiananmen. Iar la cererea ”autorităților de limbă chineză”, compania a interzis un jurnalist care critica cenzura aplicată de PCC.

Chiar anul trecut, Microsoft a blocat fotografiile şi clipurile video cu bărbatul necunoscut care s-a aşezat în faţa unui tanc al armatei chineze în timpul protestelor pro-democraţie din Piaţa Tiananmen, din 1989, suprimate violent.

Și mai șocant este că, în perioada în care Microsoft bloca tot ce nu era pe placul PCC, Gates repeta la nesfârșit minciuna conform căreia cenzura ”nu este posibilă”. După ce compania sa s-a dedulcit cu cenzura impusă de PCC, Gates a început să facă eforturi ca Google să iasă din joc.

În 2010, Sergey Brin, co-fondator al Google, acuza Microsoft că a cedat în faţa Guvernului chinez şi a încălcat drepturile omului, doar pentru a câştiga câteva puncte în competiţia cu Google. Și din nou, după ce Google a făcut publice atacurile informatice din China, Gates avea să declare că cenzura impusă de administraţia de la Beijing este ”foarte limitată”.

Externalizarea locurilor de muncă și parteneriat cu armata chineză

Gates nu s-a mulțumit cu cenzura. El este cel care a contribuit la crearea de locuri de muncă offshore în China. Ca și alte corporații tehnologice, la începutul anilor 2000, Microsoft a început să creeze o mulțime de locuri de muncă în China. Criticată de guvernul de la Beijing că nu face și mai mult, Microsoft a promis să-și dubleze eforturile.

Și pentru că tot nu era suficient, Microsoft a ajutat China să dobândească un avantaj agresiv într-un comerț cu implicații grave asupra armatei: inteligența artificială. Microsoft a lansat, de asemenea, acorduri de cooperare strategică cu alte companii chineze, identificate de guvernul american ca fiind legate de armata chineză. Și astăzi, cercetătorii militari din China profită, de programul Microsoft AI. De asemenea, compania lui Gates le-a permis ofițerilor chinezi să intre pe serverele sale ale Skype pentru a observa videoconferințele și mesajele civililor.

Unul dintre cei mai bogați oameni laudă o persoană care conduce lagăre de reeducare

În ultimii ani, Gates a devenit un fel de portavoce a președintelui Xi Jinping și a Chinei, pe care a numit-o. „tărâmul științei, unde se fac cele mai importante progrese”. Tot el a declarat că este impresionat de liderul autoritar al Chinei, de ”cât de neobosit este în tot ce face”.

Unul dintre cei mai bogați oameni de pe pământ laudă pe față o persoană care conduce lagăre de reeducare. Schweizer a rezumat într-o frază atitudinea lui Gates: înseamnă că unul dintre cei mai bogați bărbați de pe pământ laudă pe față o persoană care conduce lagăre de concentrare. Un ultim detaliu: Bill Gates consiliază regimul comunist prin calitatea sa de membru „pe viață” al Academiei de Inginerie în limba chineză (CAE).

Legăturile profunde pe care Gates le are cu China, țară în care a apărut coronavirusul și care a provocat cea mai devastatoare criză mondială a secolului, sunt mult mai alarmante decât înclinațiile sale monopoliste. Acest parteneriat de lungă durată cu principalul adversar al Americii ar trebui să-l descalifice pe Gates, iar lumea să nu-l mai considere omul providențial care luptă pentru bunăstărea globală.