Bogdan Chirițoiu a anunțat că autoritatea pentru Concurență își propune să liberalizeze piața serviciilor de taximetrie. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a subliniat că soluția implică două aspecte majore: consolidarea reglementărilor în ceea ce privește transportul alternativ și relaxarea restricțiilor în domeniul taximetriei.

„Cu privire la transportul de persoane, a existat agitaţie acum vreo două luni, o discuţie de a schimba reglementarea pentru transportul alternativ – Uber, Bolt. Vedem dacă iniţiativa asta va fi continuată. În acelaşi timp, pe noi ne interesează şi o liberalizare a pieţei de taximetrie. Deci, soluţia, după noi, poate fi întărită reglementarea pe zona de transport alternativ. Argumentul este ‘Domnule, de ce noi, taxiurile, sau de ce nouă, taximetrişti, ni se impun nişte reguli diferite de cele pe care le au cei din transportul alternativ, care sunt cumva concurenţii noştri?. Şi atunci, hai, reglementaţi-i şi pe ei ca pe noi, taximetriştii’. După noi, răspunsul e ‘Bun, în unele direcţii are sens să întărim reglementarea pe zona de transport alternativ – şi am făcut nişte propuneri în acest sens -, dar pe de altă parte are sens să dereglementăm pe partea de taximetrie. Nu trebuie să-i oropsim pe toţi ca pe taximetrişti, ci să îi lăsăm ceva mai liberi şi pe taximetrişti”, a susţinut Bogdan Chirițoiu.