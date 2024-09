Bogăția la control! „Prezidențiabilii” și-au publicat averile personale

În vederea alegerilor prezidențiale din 2024, candidații și-au făcut publice averile personale. Mulți dintre aceștia au prezentat electoratului avuții modeste, între care chiar și autoturisme vechi de aproape două decenii. Totuși, sunt și câțiva care au reușit să adune averi importante.

Marcel Ciolacu nu are mașină personală

Marcel Ciolacu, actualul premier și candidat al PSD, nu deține un autoturism personal. În declarația sa de avere din iunie 2024, Ciolacu menționează că, împreună cu soția sa, deține două terenuri intravilane în județul Buzău, cu o suprafață totală de 450 de metri pătrați, achiziționate în 1999 și 2002. De asemenea, el are o casă de locuit de 282 metri pătrați în Buzău, construită în 2005, și o altă casă mai mică de 43 de metri pătrați, cumpărată în 1999. În plus, are economii de 45.000 de lei și 5.500 de euro, a împrumutat 435.000 de lei unui nepot și deține acțiuni în valoare de aproximativ 3.000 de lei. Datoriile sale la bancă sunt de aproximativ 35.000 de lei, iar venitul anual combinat din funcțiile de prim-ministru și deputat este de aproape 180.000 de lei. Venitul soției sale a fost de 54.739 lei în anul anterior.

Nicolae Ciucă, economii substanțiale

Nicolae Ciucă, senator și candidat PNL, deține două terenuri: unul de 2.829 metri pătrați în Pielești, Dolj și altul de aproximativ 600 de metri pătrați în Dumbrăveni, Ilfov. Casa sa din Dumbrăveni are o suprafață de 232 metri pătrați. Ciucă are două autoturisme, o Toyota Corola din 2006 și o Toyota Rav3 din 2020. De asemenea, el dispune de depozite bancare în valoare de aproximativ 330.000 lei și are o datorie bancară de 100.000 lei. Venitul său anual din indemnizația guvernamentală și pensia militară este de aproximativ 432.000 lei, iar soția sa a câștigat 69.000 lei din pensia de serviciu.

Elena Lasconi are mașină din 2007

Elena Lasconi, primarul orașului Câmpulung și candidatul USR, a prezentat în declarația sa de avere din iunie 2024 un portofoliu considerabil de proprietăți. Ea deține un teren intravilan de 5.000 de metri pătrați în Câmpulung și a moștenit, împreună cu familia, mai multe terenuri în Scornicești, Olt și alte localități. Elena Lasconi are o casă în Câmpulung achiziționată în 2005 și mai multe apartamente, inclusiv unul de 65 de metri pătrați în București și alte două moștenite. Mașina sa este un Opel din 2007. În declarația sa sunt menționate și credite de aproximativ 300.000 de lei, un împrumut de 33.000 de lei acordat partidului USR și un venit anual de peste 150.000 de lei din funcția de primar. Soțul ei câștigă 75.600 lei din funcția de consilier la Camera Deputaților.

Mircea Geoană: Salariu confidențial la NATO

Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al NATO și candidat independent, a menționat că salariul său la NATO este „semi-secret”, estimat la aproximativ 16.500 de euro pe lună. Ultima sa declarație de avere, din 2019, arată că deținea un teren de 1.000 de metri pătrați în Corbeanca, două apartamente în București, un Lexus din 2008 și obiecte de artă estimate la peste 220.000 lei. Venitul său anual în 2018, ca președinte al Institutului Aspen, a fost de 324.000 lei.