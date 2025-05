Eugen Rădulescu, consilier în cadrul Băncii Naţionale a României (BNR), trage un semnal de alarmă ferm: țara nu mai are luxul amânărilor. Reforma profundă a economiei și a societății este urgentă și inevitabilă, dar interesele afectate sunt bine înrădăcinate și greu de învins.

România se apropie de un punct de cotitură, iar reformele economice și sociale nu mai suportă întârziere. Este mesajul transmis de Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR și unul dintre cei mai respectați economiști din sistemul bancar românesc. Într-o postare recentă, Rădulescu avertizează că timpul pentru schimbări reale se scurge rapid, în contextul unei presiuni tot mai mari din partea piețelor, a investitorilor și a instituțiilor europene.

„Dincolo de analizele despre cum am ajuns aici, nu avem prea mult timp pentru a porni la o reformă profundă, a economiei şi a societăţii”, a afirmat Rădulescu pe pagina sa de Facebook.

În opinia consilierului BNR, singura cale de a depăși blocajele actuale este asumarea fermă a unui program de reformă în fața Parlamentului. Rădulescu consideră că noul executiv ar trebui să își angajeze răspunderea pe un pachet legislativ care să atingă cel puțin 70% din reformele esențiale.

Reacțiile din zona mediului privat nu au întârziat. Radu Burnete, director executiv al Confederației Patronale Concordia, susține ideea unei reforme accelerate și avertizează că țara se află în pragul unei crize majore dacă nu se acționează rapid.

„Dacă nu facem ce am enumerat şi dacă nu facem repede, luna de miere se va încheia rapid. Cetăţenii şi-au făcut ieri (n. red. duminică) datoria, dar partidele importante au ele o responsabilitate acum: să nu fugă şi să pună osul să facă tot ce-au amânat de atâta amar de vreme”, afirmă Burnete.

Radu Burnete susține că momentul amânărilor a trecut, iar reformele esențiale pentru deblocarea fondurilor europene din PNRR trebuie puse în aplicare fără întârziere. Printre priorități, el menționează eliminarea pensiilor speciale, restructurarea companiilor de stat și intensificarea luptei împotriva evaziunii fiscale. În lipsa acestor măsuri, avertizează că România riscă să alunece într-o criză economică profundă, generată chiar de propria inacțiune.

Într-o analiză tăioasă, acesta subliniază că statul român a absorbit sub 10% din fondurile de coeziune alocate între 2021 și 2027, din cauza unui „monstru administrativ” care sufocă eficiența.

„Din banii alocaţi între 2021 şi 2027, noi am absorbit sub 10%. Suntem în 2025! Suntem la sub 10% din vina noastră. Cine refuză să demanteleze acest haos birocratic (calm, cu pixul nu cu drujba), ne condamnă la criză economică. Avem nevoie de aceşti bani ca de aer”, consideră Burnete.