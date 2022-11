Prețurile criptomonedelor au continuat să scadă miercuri din cauza crizei de lichiditate a principalei burse de criptomonede FTX. Bitcoin a scăzut miercuri la 16.148 dolari, cel mai redus nivel începând din 2020, provocând declinul altor criptomonede mai mici.

Piața cripto se prăbușește

După încheierea şedinţei de miercuri a Bursei de la New York, Binance a confirmat că nu mai achiziţionează FTX, deoarece dificultăţile platformei depăşesc capacitatea companiei de a ajuta.

Binance a anunțat că a semnat o scrisoare de intenție neangajantă pentru a cumpăra operațiunile FTX din afara SUA, în încercarea de a rezolva problema crizei de lichidități a FTX. Problemele de lichiditate ale FTX au declanșat o vânzare majoră care a tras în jos prețurile criptomonedelor.

În plus, Autoritatea de supraveghere a pieţei de capital din SUA (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC) investighează modul în care FTX a gestionat fondurile clienţilor, în urma problemelor de lichiditate, şi activităţile de creditare cripto.

Bitcoin a scăzut la 16.000 de dolari miercuri seara, după ce a pierdut nivelul de 18.500 de dolari la sfârșitul zilei de marți, pe fondul vânzărilor din cauza crizei de lichidități de la FTX. Cea mai mare monedă cripto din lume recuperase 21.000 de dolari în weekend.

Bitcoin, la cel mai scăzut nivel din 2020

Pierderile din această săptămână au împins Bitcoin la cel mai scăzut nivel din noiembrie 2020.

Ethereum a scăzut la 1.100 de dolari la sfârșitul zilei de miercuri, după ce marți a coborât la 1.300 de dolari. Al doilea cea mai mare criptomonedă aproape că a atins 1.650 de dolari în weekendul trecut, dar în prezent se tranzacționează la cel mai scăzut nivel din ianuarie anul trecut.

Coinbase (COIN) continuă să se lupte și a înregistrat mai multe pierderi pentru rezultatele sale din al treilea trimestru.Cu toate acestea, acțiunile COIN au sărit cu peste 8% în urma raportului.

Funko (FNKO) și-a dublat vânzările de monede digitale Pop! NFT în trimestrul al treilea și a înregistrat în medie venituri de 500.000 de dolari pe lansare. Cu toate acestea, acțiunile FNKO se prăbușesc după ratarea majoră a veniturilor.