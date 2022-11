Bictoin a scăzut cu 10%, iar Ether a scăzut cu 14%

Bitcoin a scăzut, marţi, cu 10%, ajungând la 18.705,02 dolari americani pe unitate, iar Ether a scăzut cu 14%, ajungând la 1.377,90 dolari americani pe unitate, potrivit Coin Metrics.

Cele mai valoroase două criptomonede în funcţie de capitalizarea pieţei recuperaseră iniţial din pierderi, după ce au atins cel mai redus nivel al sesiunii, chiar înainte ca Sam Bankman-Fried, CEO-ul platformei pentru criptomonede FTX, să anunţe că a acceptat ca Binance să preia FTX-ul. Menționăm că suma acordată de Binance nu a fost dezvăluită.

„Bună tuturor: am câteva anunțuri de făcut. Lucrurile s-au încheiat, iar primul și ultimul investitor al FTX este același: am ajuns la un acord privind o tranzacție strategică cu Binance pentru FTX. Echipele noastre lucrează la eliminarea restanțelor de retragere. Acest lucru va elimina crizele de lichiditate; toate activele vor fi acoperite 1:1. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care i-am cerut lui Binance să vină. Poate dura ceva până la rezolvarea lor, ne cerem scuze pentru asta. Dar cel mai important este că clienții sunt protejați.

(Transmit) Un *uriaș* mulțumesc lui CZ, Binance și tuturor susținătorilor noștri. Aceasta este o dezvoltare centrată pe utilizator care aduce beneficii întregii industrii. CZ a făcut și va continua să facă o treabă incredibilă de a construi ecosistemul cripto global și de a crea o lume economică mai liberă. Știu că au existat zvonuri în mass-media despre conflicte între cele două burse. cu toate acestea, Binance a arătat în repetate rânduri că sunt angajați într-o economie globală mai descentralizată, în timp ce lucrează pentru a îmbunătăți relațiile din industrie cu autoritățile de reglementare. Suntem în cele mai bune mâini.

Rețineți că FTX US și Binance US – două companii separate – nu sunt în prezent afectate de acest lucru. Retragerile FYX US sunt și au fost live, sunt susținute integral 1:1 și funcționează normal”, a scris, marți, Sam Bankman-Fried pe contul său de Twitter.

Binance a preluat FTX-ul

CEO-ul Binance, Changpeng Zhao (CZ), a confirmat anunțul făcut de Sam Bankman-Fried.

„În această după-amiază, FTX ne-a cerut ajutorul. Există o criză semnificativă de lichiditate. Pentru a proteja utilizatorii, am semnat un LOI neobligatoriu, intenționând să achiziționăm complet FTX și să contribuim la acoperirea crizei de lichiditate. Vom efectua un DD complet în zilele următoare”, a scris, marți, Changpeng Zhao pe contul său de Twitter.

Potrivit CNBC, acordul respectiv nu este încă finalizat, iar cele două companii trebuie să efectueze verificări financiare, potrivit informațiilor transmise de directorii generali. FTX a înregistrat retrageri de aproximativ șase miliarde de dolari americani într-un interval de 72 de ore înainte de dimineața zilei de marți, potrivit unui mesaj trimis angajaţilor de către Sam Bankman-Fried.

Potrivit sursei citate anterior, piaţa cripto era în scădere înainte ca acordul să fie anunţat, pe măsură ce îngrijorările investitorilor cu privire la solvabilitatea FTX au continuat să se agraveze, în urma zvonurilor despre platforma respectivă şi despre compania soră – Alameda Research care au apărut în ultimele zile.

Binance, cel mai mare ecosistem blockchain din lume

