Bill Gates a anunțat pe contul său de Twitter că s-a vaccinat împotriva coronavirusului. Miliardarul a declarat că unul dintre beneficiile de a avea 65 de ani este că se poate vaccina împotriva virusului necruțător care a făcut numeroase victime la nivel mondial.

Poza care însoțește mesajul arată momentul când Bill Gates primește prima doză a vaccinului. În plus, miliardarul a ținut să le mulțumească oamenilor de știință, participanților la studii, autorităților din domeniul reglementării, dar și lucrătorilor din sănătate care „ne-au adus în acest punct”.

Bill Gates, miliardarul cofondator al companiei Microsoft, a anunțat la finalul toamnei anului 2020 care sunt cele mai eficiente vaccinuri împotriva coronavirus.

Miliardarul a anunțat atunci că cele mai eficiente vaccinuri împotriva coronavirusului vor fi primele trei din cele șase care vor apărea.

În același timp, fondatorul Microsoft este de părere că cea mai mare parte a lumii va dori un vaccin dintr-o țară occidentală.

Times of India relatează că oamenii care doresc un astfel de vaccin se iau după regulile țării puse la punct.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd

— Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021