Laurențiu Reghecampf Junior, mai cunoscut sub porecla de Bebeto, nu ezită să își exprime public afecțiunea pentru mama sa, Anamaria Prodan. Recent, acesta a postat un mesaj în care spune cât de importantă este pentru el.

Bebeto a admiră mult pe mama sa

În mesajul său, băiatul o laudă pe mama sa pentru că l-a învățat să fie demn și să rămână puternic în fața problemelor pe care le întâlnește. Acesta s-a referit indirect și la tatăl său, Laurențiu Reghecampf, despre care nu a avut lucuri bune de spus.

„Te iubesc MAMA FOREVER

Mama mea e nr 1! Mama mea e ANAMARIA PRODAN iar eu sunt băiatul ei! M-a crescut și învățat să fiu DEMN și să nu cobor în lumea obscură a nenorocirilor! Sunt mândru că sunt fiul unei asemenea mame! Nu contează ce spun ”looserii”! Noi sclipim și stăm drepți, trăim frumos iar fugarii care se bucură că nu își ajută copiii că nu plătesc pensie alimentară, cei ce fac copii în afara căsniciei și apar cu fătuci cu trecut jenant, cei ce și-au distrus și furat familia, cei ce s-au făcut de râs în fața țării și și-au distrus reputația, mor încet dar sigur! WE ARE THE BEST!”, a scris acesta într-un story pe Instagram.

Băiatul este foarte afectat de divorțul părinților săi

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au divorțat în mod oficial după ce Judecătoria Buftea a admis cererea de divorț pe care a înaintat-o antrenorul de fotbal, dispunând desfacerea căsătoriei din culpă comună. În primă instanță, magistrații i-au dat câștig de cauză lui Reghecampf, din cauză că, în primul rând, au dispus desfacerea căsătoriei din culpă comună, și nu din culpă exclusivă, cum solicitase Anamaria Prodan. În al doilea rând, judecătorii au admis un program de vizită şi două weekenduri pe lună când antrenorul poate să îşi vadă fiul, însă impresara nu a fost de acord cu această decizie.

Fiul lor, Bebeto, a împlinit 14 ani pe data de 31 august, ocazie cu care ambii părinți și-au exprimat afecțiunea pe care au au pentru el.

„La mulți ani, Bebele meu – te iubește tata mult”, a scris Laurențiu Reghecampf pe Instagram, unde a postat mai multe fotografii cu băiatul său.

Iar mesajul de la mama sa a fost la fel de emoționant.

„La mulți ani, îngerul meu! Tu ești totul! Ești inima mea! Tu ești inima mea! Ești lumea mea”, a scris impresara pe Instagram.