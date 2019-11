Băsescu anunță prăpădul pentru PSD! Fost ministru, desființat: Ce panaramă

Fostul președinte, Traian Băsescu, acuză PSD că nu s-au implicat 100% în susținerea propriului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta consideră că Viorica Dăncilă are bun simț și că se va da la o parte în cazul în care i se va cere demisia. În plus, Băsescu este de părere că PSD-ul nu prea are pe cine să numească lider.