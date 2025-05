Banii care nu trebuie niciodată achitați. Avertisment despre automatele de plată din România

SURSA FOTO: Dreamstime

O nouă metodă ingenioasă de înșelătorie implică utilizarea automatelor de tip self pay. Sub pretextul unei defecțiuni tehnice, escrocii au determinat angajații să introducă bani în terminal, care au fost apoi redirecționați către un cont virtual. Cazul este acum anchetat de Poliție sub acuzația de înșelăciune.