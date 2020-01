Este vorba despre studiile privind planul de management şi implementarea măsurilor specifice pentru proiectele de autostrăzi.

Decizia este de fapt o soluție pentru problemele pe care România le întâmpină pe cele cinci sectoare de autostradă.

„Vreau să fac o scurtă informare privind soluţia găsită de Ministerul Mediului privind implementarea proiectelor de infrastructură din perspectiva eventualelor probleme de mediu care ar putea să apară. În momentul de faţă, pe cele cinci sectoare de autostradă pe care le are România întâmpinăm tot felul de probleme din cauza problemelor de biodiversitate. Am avut discuţii cu colegii din Ministerul Fondurilor Europene şi am găsit o soluţie pentru a finanţa prin POIM 4 1A toate aceste studii privind planul de management şi implementarea măsurilor specifice, astfel încât atunci când se va ajunge la etapa studiilor de fezabilitate să nu mai avem probleme cum astăzi am întâmpinat pe autostrada Transilvania”, a spus Alexe la începutul şedinţei de Guvern.

Ministrul consideră că s-a ajuns în astfel de situaţii în ceea ce priveşte autostrăzile, „din cauza delăsării fostului Guvern”.

Iohannis are și el o soluție

Klaus Iohannis s-a declarat convins că se vor găsi soluţii pentru finanţarea Autostrăzii Unirii prin fonduri europene, menţionând că alte surse pot fi bugetul naţional şi creditele de la bănci.

„Se lucrează la asta şi sunt convins că vom găsi soluţii. Trebuie să vedem lucrurile un pic mai integrat. Banii europeni sunt o sursă de finanţare. Bugetul naţional este altă sursă de finanţare şi, cu siguranţă, în unele situaţii, va fi nevoie şi de credite de la bănci, care sunt, iarăşi, o altă sursă de finanţare. Pe noi nu ne interesează să venim în faţa românilor cu texte electorale pentru bucăţele de autostrăzi”, a spus președintele.

De asemenea, Iohannis își dorește ca situația infrastructurii în România să fie rezolvată o dată pentru totdeauna și să nu mai existe probleme pe acest domeniu.

„Ceea ce îmi doresc eu – şi m-am bucurat astăzi să constat că acelaşi lucru şi-l doreşte şi Guvernul – este să venim cu un concept integrat, care rezolvă o dată pentru totdeauna situaţia infrastructurii de transport mare în România, în speţă, autostrăzi şi căi ferate”, a mai declarat şeful statului, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Cotroceni.

Te-ar putea interesa și: