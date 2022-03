Banca Transilvania va avea propria companie de tehnologie, Code Crafters. Când își va începe activitatea?

Structura Code Crafters este similară companiilor de profil, centrată pe echipe mici, autonome, pasionate de tehnologie și inovație.

„La Banca Transilvania, investim masiv în tehnologie, am avansat mult de la un an la altul, însă suntem mai degrabă obișnuiți să cumpărăm tehnologie decât să o facem noi. Cu Code Crafters, facem un pas mare în direcția în care producem noi soluțiile de care avem nevoie, dar și ca mindset, organizare și cultură digitală”, declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Tehnologia ajută banca să crească productivitatea, eficiența operațională și siguranța online, precum și să inoveze pentru clienții care doresc să facă banking rapid, de oriunde și oricând. 75% din clienții activi ai Băncii Transilvania sunt digitalizați, și anume 2,7 milioane.

Banca Transilvania este cea mai mare bancă din România şi principalul finanţator al economiei, acoperind toate segmentele de clienți și linii de business în sectorul financiar. Cu o poveste începută în urmă cu aproape 30 de ani, are peste 19% cotă de piaţă, 3,4 milioane de clienţi, peste 9.000 de angajaţi, soluţii de online banking şi 500 de sedii în 180 de localităţi. Este singurul brand bancar românesc din Brand Finance Banking 500 (2021). Dincolo de banking, BT doreşte să aibă impact pozitiv în România, atât pentru oameni, cât şi pentru business şi mediu, este scris într-un comunicat.

Mesajul transmis anterior de Banca Transilvania

Un comunicat transmis anterior că COSR (Comitetul Olimpic si Sportiv Roman), în baza parteneriatului cu Banca Transilvania (BT), sustine ucrainenii printr-o donatie in bani. Prin aceasta donatie, COSR si BT sprijina actiunile destinate ucrainenilor, prin Crucea Rosie Romania, in cadrul campaniei umanitare Umanitatea nu are granite.

Intr-o prima etapa, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a venit in sprijinul sportivilor ucraineni, carora le ofera spatiu de pregatire in Complexul Olimpic Sydney 2000 din Izvorani.