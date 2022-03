„La fel ca România, Ucraina are un număr mare de cazuri noi de tuberculoză în fiecare an, dar diferența este dată de un număr mai mare de cazuri de tuberculoză multi drog rezistentă, o formă severă de tuberculoză care necesită medicamente foarte scumpe, administrate o lungă perioadă de timp, cu risc de deces crescut față de cazurile de tuberculoză sensibilă la medicamente”, a declarat medicul Beatrice Mahler, potrivit Gândul.ro

Potrivit medicului, reactivarea acestei boli este mai frecventă în condiții de stres și de trai dificil.

„Tuberculoza așa cum știm este o boală contagioasă, cu transmitere aeriană, care necesită supraveghere epidemiologică, mai ales la populațiile defavorizate, reactivarea bolii fiind mai frecventă în condiții de stres, hrană inadecvată, condiții dificile de trai.

În acest context extrem de delicat, pentru cetățenii Ucrainei care se refugiază în țara noastră, screening tuberculozei trebuie luat în calcul, fiind populația cu risc crescut de a dezvolta tuberculoza”, a mai declarat Beatrice Mahler.

Până în prezent, mii de refugiați ucrainieni au ajuns în România din Ucraina, de unde au fugit din Calea Războiului.

„La nivel naţional, la data de 1 martie, prin punctele de frontieră au intrat în România 71.364 de persoane, dintre care 23.862 cetăţeni ucraineni (în creştere cu 5,6% faţă de ziua precedentă). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat în Romania 10.449 cetăţeni ucraineni (crestere de 8%), iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat 11.524 cetăţeni ucraineni (crestere de 1,6%).

Pe sensul de ieşire din România au efectuat formalităţile 78.584 de persoane, dintre care 17.783 cetăţeni ucraineni (creştere de 12%)”, transmit reprezentanții Poliției de Frontieră

Unele informații recente indică că Armata Rusă pare să fi cucerit centrul orașului Herson. Această realitatea se poate obseva din imaginile postate pe rețelele de socializare și dintr-o înregistrare video verificate de CNN. Un videoclip arată vehicule militare rusești la un sens giratoriu din nordul Hersonului.

Capturile de ecran de la camera web arată vehicule militare rusești parcate în Piața Svobody din centrul orașului Kherson. Clădirea administrației regionale din Kherson se află în Piața Svobody.

Noile imagini arată că rușii se deplasează prin Herson, aparent fără rezistență din partea forțelor ucrainene. De asemenea, arată că forțele rusești venite din Crimeea au avansat și au stabilit o trecere peste râul Nipru.

Un oficial din ministerul de interne ucrainean spunea că rușii au intrat în orașul Herson, dar forțele ucrainene controlează totuși clădirea administrației orașului. Herson este situat în sudul Ucrainei, pe Nipru, aproape de ieșirea acestuia la Marea Neagră, și are o populație de peste 70.000 de locuitori.

#Kherson is under attack. A large number of the Russian invaders entered the city in the morning. The video is provided by locals. According to the latest news, at least one residential building was destroyed. Number of casualties is under investigation.#StopWarInUkraine pic.twitter.com/effk88A7M2

— United Media_Truth about war in Ukraine (@truth_about_war) March 1, 2022