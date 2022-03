Rusia face prăpăd în Ucraina, însă armata ucraineană rezistă eroic în fața atacalui în fafale provocat de Putin.

Unele informații indică că armata rusă pare să fi cucerit centrul orașului Herson. Această realitatea se pot obseva din imaginile postate pe rețelele de socializare și o înregistrare video verificate CNN. Un videoclip arată vehicule militare rusești la un sens giratoriu din nordul Hersonului. Capturile de ecran de la camera web arată vehicule militare rusești parcate în Piața Svobody din centrul orașului Kherson. Clădirea administrației regionale din Kherson se află în Piața Svobody.

Noile imagini arată că rușii se deplasează prin Herson, aparent fără rezistență din partea forțelor ucrainene. De asemenea, arată că forțele rusești venite din Crimeea au avansat și au stabilit o trecere peste râul Nipru.

Un oficial din ministerul de interne ucrainean spunea că rușii au intrat în orașul Herson, dar forțele ucrainene controlează totuși clădirea administrației orașului. Herson este situat în sudul Ucrainei, pe Nipru, aproape de ieșirea acestuia la Marea Neagră, și are o populație de peste 70.000 de locuitori.

#Kherson is under attack. A large number of the Russian invaders entered the city in the morning. The video is provided by locals. According to the latest news, at least one residential building was destroyed. Number of casualties is under investigation.#StopWarInUkraine pic.twitter.com/effk88A7M2

— United Media_Truth about war in Ukraine (@truth_about_war) March 1, 2022