Boala silențioasă care face ravagii în România. Suntem pe primul loc în Europa. Medicii trag un semnal de alarmă

În acest context, medicul Beatrice Mahler, managerul Institutulu ”Marius Nasta” din Capitală a precizat că spitalele de pneumoftiziologie au înregistrat o scădere cu peste o treime a numărului de cazuri diagnosticate de tuberculoză. Deși la prima vedere acestă scădere poate însemna un lucru bun, medicul trage un semnal de alarmă și precizează că oamenilor le-a fost frică de mersul la medic. Această frică, spune Beatrice Mahler, a fost provocată de contextul pandemic actual.

„Această scădere de 35% pe care o vedem acum în datele statistice – o scădere de 35% la cazurilor diagnosticate este una importantă şi dacă am fi într-un an care nu ar însemna pandemie ar fi un lucru peste aşteptările tuturor. Această scădere de 35% înseamnă pacienţi mai puţini în spitalele de pneumoftiziologie din România, înseamnă pacienţi mai puţin în dispensarele TB şi nu pentru că noi, pneumologii, nu am fost acolo şi nu suntem în continuare la locurile noastre, ci pentru că frica a paralizat tendinţa pacientului de a se adresa atunci când are o problemă respiratorie medicului pneumolog”, a declarat miercuri dr. Beatrice Mahler, potrivit Agerpres.