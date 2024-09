Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) informează că vremea a făcut ravagii în 90 de localităţi din 27 de judeţe. Copacii și stâlpii doborâţi de vânt au avariat 11 maşini şi 2 case.

IGSU a oferit mai multe informații într-un comunicat.

„În data de 29 septembrie, în intervalul orar 07.00 – 24:00, în contextul manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase, echipajele operative au acţionat în 90 de localităţi din 27 de judeţe (AR, AG, BC, BT, BR, BV, BZ, CJ, CT, CV, DB, GL, GR, HD, IL, IS, IF, NT, OT, PH, SJ, SB, TM, TL, VL, VS şi VN) şi Municipiul Bucureşti pentru înlăturarea efectelor generate de vremea rea. În acest interval de timp, din cauza precipitaţilor abundente, salvatorii au intervenit în sprijinul populaţiei pentru evacuarea apei din 10 case, 14 curţi, 6 beciuri, 3 subsoluri de bloc, 1 instituţie publică, 1 depozit operator economic şi 11 străzi”, a transmis IGSU.